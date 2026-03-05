Noblesse Group și Venus Luxury Brands susțin performanța: Dominick Dulhac, calificare la Campionatele Mondiale WFC la doar 13 ani

Performanța în sport nu se construiește doar în ring, ci și prin susținerea constantă a celor care cred în valoare, disciplină și viitor. În Bacău, două nume puternice din mediul de afaceri – Noblesse Group și Venus Luxury Brands – demonstrează că implicarea în sport înseamnă o investiție reală în generațiile tinere.

Un exemplu concret al acestui parteneriat între performanță și susținere este parcursul tânărului pugilist Dominick Dulhac, care, la doar 13 ani, a reușit o calificare extraordinară la Campionatele Mondiale WFC, la categoria 13–15 ani. Dominick concurează într-o categorie în care majoritatea adversarilor au 14 și 15 ani, fiind astfel unul dintre cei mai tineri sportivi din competiție. Cu toate acestea, tânărul boxer a demonstrat maturitate, curaj și o pregătire solidă, reușind să se impună și să obțină calificarea la mondialele WFC – o realizare remarcabilă pentru un sportiv aflat la început de drum. Această performanță confirmă potențialul noii generații din cadrul Masters Boxing, un proiect care pune accent pe disciplină, educație sportivă și dezvoltare pe termen lung.

Implicare reală din partea mediului de afaceri

În spatele acestei reușite se află și susținerea constantă a partenerilor care cred în sportul de performanță. Noblesse Group și Venus Luxury Brands sunt implicați activ în susținerea proiectului Masters Boxing, oferind sprijin concret pentru dezvoltarea tinerilor sportivi. Pentru calificarea la Campionatele Mondiale WFC, Dominick Dulhac a fost premiat de Noblesse Group și Venus Luxury Brands, gest care subliniază aprecierea pentru muncă, disciplină și rezultate obținute prin efort propriu. Reprezentanții celor două branduri transmit astfel un mesaj clar: performanța merită susținută, iar investiția în sport înseamnă investiție în viitorul comunității.

Un proiect care crește generații

Masters Boxing nu înseamnă doar competiție, ci formarea unor caractere puternice. Implicarea Noblesse Group și Venus Luxury Brands consolidează acest demers și arată că mediul de afaceri băcăuan poate deveni un partener activ în dezvoltarea sportului local. Calificarea lui Dominick Dulhac la Campionatele Mondiale WFC este nu doar o reușită personală, ci și rezultatul unei colaborări solide între sportivi, antrenori și susținători. La 13 ani, Dominick face deja pași siguri spre performanță internațională. Iar Bacăul demonstrează, încă o dată, că știe să susțină campionii.