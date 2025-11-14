Noapte de forță pentru pompierii din județul Bacău: două incendii, o casă distrusă și o victimă găsită carbonizată

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență au avut o intervenție intensă în cursul nopții trecute, acționând în două situații grave produse în comunele Bârsănești și Ghimeș-Făget.

Incendiu la un siloz de cereale în Bârsănești

Primul apel a fost înregistrat în comuna Bârsănești, sat Bârsănești, unde un incendiu a cuprins un siloz–uscător de cereale. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Onești cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și o ambulanță SMURD.

Incendiul s-a manifestat la interiorul uscătorului, iar cerealele depozitate au ars în totalitate. Conform primelor evaluări, cauza probabilă a fost un efect termic produs în urma unei defectări survenite în timpul exploatării instalației.

Casă distrusă de flăcări în Ghimeș-Făget – o persoană găsită carbonizată

Al doilea incident grav s-a petrecut în jurul orei 21:40, în comuna Ghimeș-Făget, sat Bolovaniș. Pompierii au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință.

La intervenție au participat o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Punctului de lucru Brusturoasa, o autospecială similară de la Garda de Intervenție Comănești și ambulanța SMURD.

În ciuda eforturilor echipajelor, flăcările au distrus complet casa, construită pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. În interior, salvatorii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat de aproximativ 59 de ani.

Cauza probabilă a incendiului a fost fumatul în timpul somnului.

Autoritățile atrag atenția asupra respectării regulilor de prevenire a incendiilor, în special în sezonul rece, când astfel de evenimente devin tot mai frecvente.