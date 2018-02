Vineri, 02.02.2018, la orele 10.30, polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine Publică și Evidența Persoanei s-au autosesizat cu privire la faptul că o persoană, cunoscută ca fiind comerciant ambulant de țigări în Piata Centrală, oferea spre vânzare unei persoane în vârstă mai multe pachete de țigări. Agenții au intervenit și, în urma verificărilor efectuate, au constatat că numitul F.O, de 50 ani, din Bacău, îi oferise numitului, P.C, de 75 ani, din Tamasi, județul Bacău, un număr de 10 pachete de țigări de contrabandă, care erau umplute cu hârtie. Întrucât, fapta în cauza este prevăzută la art.244 NCP și persoană implicată mai săvârșise astfel de fapte, a fost dispusă măsură de predare a numitului, F.O, către Poliția Municipiului Bacău, pentru definitivarea cercetărilor privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. 18 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.