Pe Florin Lazăr l-am întâlnit la pizzeria „Il Campione” din Parcul Trandafirilor, un restaurant pe care l-a deschis la începutul verii. Este o afacere de familie la care lucrează împreună cu sora și nepoții lui. Dacă la început a fost dezamăgit de faptul că nu prea mergea, cu timpul și cu răbdare lucrurile s-au așezat pe făgașul normal. Dar povestea lui Florin Lazăr nu a început aici…

Plecat de acasă

A studiat până în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială din comuna Dealu Morii, de unde este de loc. „Decât să pierd timpul la liceu(am considerat eu), am zis că e mai bine să plec la București, acolo unde am muncit în construcții”, își începe povestea Florin Lazăr care își amintește că mama lui nu a fost de acord și a rămas acasă plângând. A lucrat în București aproape trei ani, timp în care a întâlnit oameni care l-au ajutat foarte mult, oameni de la care a avut ce învăța și care practic l-au format ca om. Chiar dacă era foarte greu, Florin spune că niciodată nu a dat înapoi. Numai că, la un moment dat, a simțit nevoia unei schimbări. Și a decis să plece în Italia.

De la spălat vase la meserie desăvârșită

A părăsit țara în 2009 și drumul l-a purtat într-un mic orășel de lângă Roma, Italia, unde a început să lucreze într-o pizzerie. „La început am fost ajutor de pizzer, spălam vase, eram un fel de om bun la toate”, își derulează Lazăr povestea. Apoi, a prins îndemânare și a „furat” meserie iar după doi ani a primit mână liberă să facă pizza. În localul respectiv se servea pizza la metru, la tavă. După cinci ani în care a făcut kilometri de pizza, Florin Lazăr și-a propus să urmeze un curs sau o școală pentru a obține o diplomă pentru a i se recunoaște meseria. Astfel, în 2016 a ajuns la Roma, la cea mai mare școală de bucătari și pizzeri, Scuola Italiana Pizzaioli, unde a studiat timp de trei luni. Practic, prin școala respectivă și obținerea diplomei și-a desăvârșit meseria, obținând recunoaștere din partea oricărui angajator.

Pe drumuri europene…

După o altă perioadă de lucru în Italia, alte drumuri i s-au deschis lui Florin Lazăr. Așa că în 2017 a plecat în Irlanda. „Acolo era bine dar m-am confruntat cu multe probleme, în special cu necunoașterea limbii engleze. Dar erau și probleme de climă și nu m-am acomodat. Așa că am rămas în Irlanda doar șase luni”, a spus Florin Lazăr, care a decis să se întoarcă în Italia. Numai că după o săptămână a primit câteva oferte de nerefuzat de la Londra. „Am plecat la sfârșitul lui 2017 în Anglia. Acolo a fost un haos total. Locuiam cu alți patru oameni într-o cameră. N-am rezistat mai mult de trei luni”, continuă povestea Florin, care, de la Londra a plecat direct în Spania, într-un mic orășel de lângă Malaga.

„Acolo, era o zonă turistică, foarte frumoasă, lângă mare. M-am îndrăgostit de acel loc. Numai că acolo unde am lucrat era un patron care nu mă lăsa să mă desfășor. Trebuia să fac cum zice el, nu să-mi folosesc eu cunoștințele. Asta m-a făcut, din păcate, să stau doar trei săptămâni în Spania”, duce povestea mai departe Florin Lazăr. Așa că drumul l-a purtat înapoi în Italia, unde, după numai o lună a plecat în Germania, la Munchen. „De când am plecat în Irlanda, scopul meu a fost sa strâng bani și să vin acasă, în România, să deschid un restaurant. Din acest punct de vedere, salvarea mea a fost Germania, pentru că acolo am reușit să pun bani deoparte”, a continuat Florin. Experiența din Germania a fost practic o perioadă de sacrificiu, în care tot ce a câștigat a pus deoparte.După un an și șapte luni de muncă în țara lui Goethe, anul acesta, în luna mai s-a întors în Bacău. În toți anii petrecuți în străinătate, Florin a venit acasă, în vacanță, doar de câteva ori, odată la mulți ani.

Sosit acasă, s-a mișcat repede, și, la 1 iunie a deschis pizzeria din Parcul Trandafirilor. În acest moment, în restaurant Florin este pizzer și practic este de neînlocuit, are doi nepoți care sunt barmani-ospătari, sora îl mai ajută la veselă și curățenie și mai are un om la delivery. La început lucrurile nu au stat pe roze.

„După prima lună am fost foarte dezamăgit. Am crezut că în curând voi pune lacătul pe ușă și voi pleca iar prin Europa”, spune Florin Lazăr care recunoaște că nici nu a întreprins acțiuni de promovare. Așa că a încercat mai multe variante de reclamă și lucrurile au început să meargă. Întrebat de ce este pizza lui deosebită față de altele din oraș, Florin spune că are o rețetă proprie pentru blat, creată de el. „Tot timpul am încercat să inovez și astfel am ajuns la rețeta mea, care are succes”, întărește Lazăr discuția. Ingredientele pe care le folosește le procură de la o firmă italiană care are distribuție și în Bacău. La pizzeria „Il Campione” din Parcul Trandafirilor Florin pregătește 29 de feluri de pizza, sortimente din ce în ce mai apreciate de băcăuani. Dincolo de toate acestea, Florin Lazăr se gândește deja la viitor și vrea să dezvolte afacerea.

„Vreau să fac ceva care nu mai există în Bacău. Să fie ceva deosebit. Dar acest lucru o să-l fac cel mai probabil de anul viitor”, mai spune Lazăr. Pentru pofticioșii de pizza bună, spunem că cea mai ieftină pizza de la „Il Campione” costă 21 de lei iar cea mai scumpă, doar 29 de lei. Acestea pot fi servite la pizzerie zilnic între orele 11.00 și 23.00, practic până la ultimul client, sau prin delivery între orele 11.00 și 15.00. Comenzile se fac prin telefon la numărul 0732.399.931.