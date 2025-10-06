NAUTICA, de două decenii, mereu pe val

Fără a înșirui vreun curriculum vitae, vom începe amintind componența echipei, formată din antrenorii:

Ovidiu Galeru, Sabin Jitaru, Popa Alexandru, Poeană Adrian și Cornelia Galeru, OAMENI care au crescut înotând în Bacău și pentru Bacău, pentru ca mai apoi să rămână în branșă, dedicându-se în continuare acestui sport minunat, ÎNOTUL.

Înființată în anul 2005, fondatorul CS NAUTICA Bacău, Ovidiu Galeru a dat startul activității propriu-zise în anul 2008, odată cu redeschiderea Bazinului de Înot Bacău după ce acesta a fost modernizat.

Tot în anul 2008 s-a dat startul primei ediții a CUPEI BACĂULUI LA ÎNOT, ajunsă acum la ediția a XVI-a. În tandem, cele două competiții: CUPA BACĂULUI și CUPA BISTRIȚEI la ÎNOT, organizate de CS NAUTICA, AJNPM Bacău și DJTS Bacău au devenit o tradiție mult așteptată în zona MOLDOVEI, cunoscută, bineînțeles și în toată țara.

Daca vă întrebați pentru cine sunt organizate aceste competiții și la ce folosesc ele, răspunsul este cunoscut de lumea înotului, adică: copii care abia descoperă tainele acestui sport, sportivii deja consacrați, părinții, antrenori, conducători de cluburi, forurile naționale și desigur adevărații iubitori de SPORT care înteleg acest fenomen.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu tainele înotului trebuie să punctăm importanța acestor concursuri ce au loc peste tot, având același obiectiv: promovarea înotului atât de plăcere, cât și de performanță.

La aceste competiții de casă, cum le spunem noi, copiii descoperă spiritul de fair-play, se autodepășesc sau descoperă gustul întrecerii, sportivii se verifică înaintea unor concursuri de obiectiv, părinții au ocazia să-i încurajeze, sprijinindu-i să devină OAMENI RESPONSABILI ȘI SĂNĂTOȘI.

Obiective îndeplinite:

– cursuri de inițiere pentru copii și adulți

– cursuri de inițiere și integrare pentru copiii speciali

– antrenamente dedicate sportivilor de performanță și înaltă performanță

– cantonamente de pregătire sportivă și de recreere

– participări la campionate naționale și internaționale și alte competiții

– activități în aer liber: drumeții la munte și la mare, plimbări cu bicicleta, activități nautice,

– îndrumarea sportivilor spre studiile universitare în țară și străinătate

Rezultate notabile cu sportivii clubului sau cu sportivii cărora CS NAUTICA le-a asigurat pregătirea specifică:

INTERNAȚIONAL

– Norbert Trandafir, participant la două ediții ale Jocurilor Olimpice (Londra 2012, Rio 2016), locul 3 la Campionatele Europene de Seniori Debrecen 2012

– Radu Marius, participant la Jocurile Olimpice (Rio 2016)

– Artimon Alin, participant la doua editii ale Campionatelor Mondiale de Seniori

– Cozma Stefan, Campion Mondial de Juniori (2022), Campion European de Juniori (2022), Vicecampion European de Juniori (2021, 2022)

– Cojocaru Carol, medaliat European Multination Juniori

– Borcea Robert, medaliat European Multination Juniori

NAȚIONAL

– Peste 60 de RECORDURI NAȚIONALE de seniori, juniori, cadeți, copii.

– Peste 700 de MEDALII la Campionatele Naționale de seniori, tineret, junior, cadeți și copii.

– Peste 120 de MEDALII la Competiții internaționale.

– Locul I național în clasamentul FRNPM în anul 2016 la categoria copii

– Locul II național în clasamentul FRNPM în anul 2015 la categoria copii

– Peste 1000 de medalii la competițiile de înot din România, altele decât cele organizate de FRNPM

Sportivii care au câștigat medalii la Campionatele Naționale: Adam Toma, Adam Robert, Tică Ștefan, Mistireanu Iustin, Bălăiță Dragoș, Pal Eric, Hriscu Rareș, Cojocaru Flavius, Deleu Mihnea, Ștefura Ingrid, Poșa Petra, Brezan Sara, Banu Robert, Falcă Albert, Moise Alexandru, Mihăeș Eliza, Mariuț Serena, Varga Mihai, Lazarev Luca, Poșa Alexandru, Slădaru Andrei, Radu Rareș, Falcă Matheo, Patrichi Rareș, Șerban Ioana, Mereuță Andreeas, Smântancă Vlad, Deleu Cosmin, Geamăn Daniel, Moise Diana – masters.

În acest an aniversar, CS NAUTICA BACĂU a avut și prima participare la Campionatul Național de Pentatlon Modern – Laser Run, Finică Andrei câștigând prima medalie a clubului în această noua disciplină.

Pentru cei care nu au cunoștințe despre ce reprezință o asociatie sportivă de drept privat, non guvernamentală și non profit, aceasta este o structură sportivă care se autofinanțează. Aici trebuie menționată implicarea părinților, cei care susțin financiar acești copii dornici de practicarea acestui sport. Ei sunt motorul lor în viață, ei îi sprijină, ei aleg și se bucură împreună de succesele obținute și pentru asta merită tot respectul nostru.

Pentru încrederea acordată de-a lungul timpului, CS NAUTICA a mulțumit mereu și respectă alegerea acestor PĂRINȚI, care parcurg drumul formării și dezvoltării armonioase al acestor copii împreună cu OAMENII potriviți lor.

Dezvoltarea clubului prin creșterea numărului de practicanți ai înotului și mărirea echipei de antrenori și instructori care s-au alăturat echipei: Mara Galeru, Alexandru Pojoreanu, Robert Varga, este în plină desfășurare în toate cele trei locații din Bacău: Bazinul Olimpic de Înot, Fiald Hotel&Spa și EMD Academy Bacău.

Mulțumirile pentru toată susținerea CS NAUTICA Bacău se îndreaptă mereu și către sponsorii noștri: FIALD Imobiliare și FIALD Hotel&Spa, Euroțigla, Coriolan, și partenerului media Ziarul DEȘTEPTAREA.

Nu întâmplător cuvântul OAMENI este folosit des în acest articol. Acesta definește imaginea CS NAUTICA Bacău, pentru că, în definitiv, asta se vede și contează pentru noi toți.