Natație: Nouă cadeți ai CS NAUTICA Bacău s-au calificat la Campionatul Național după etapa regională disputată în Bacău

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM) a organizat, în perioada 28–29 martie, la Bacău, Etapa Regională a Campionatului Național de Cadeți (12–13 ani), competiție care a reunit 148 de sportivi – 83 de băieți și 65 de fete – legitimați la 25 de cluburi din zona Moldovei.

Clubul Sportiv NAUTICA Bacău a participat cu un lot de 14 cadeți: Mocănașu Alex, Stanciu Darius, Filip Tudor, Tănase Raul, Budău David, Tudose Cristian, Albuț Timotei, Urdă Casian, Finică Andrei, Măriuț Erika, Adam Andreea, Bordeianu Alex, Berzintu Matheo și Păun Maria. Sportivii sunt pregătiți de antrenorii Popa Alexandru, Poeană Adrian și Jitaru Sabin.

În urma evoluțiilor din competiție, nouă sportivi ai clubului băcăuan au obținut calificarea la Campionatul Național de Cadeți, care se va desfășura la Oradea, în luna iulie.

Doi dintre reprezentanții CS NAUTICA Bacău au urcat pe podiumul competiției. Mocănașu Alex a câștigat proba de 200 m mixt, obținând medalia de aur, și a ocupat locul al doilea la 100 m spate și 400 m liber. La rândul său, Stanciu Darius a obținut medalia de argint în proba de 100 m bras.

Atmosfera din tribunele bazinului de înot din Bacău a fost animată de galeria părinților NAUTICA, care a susținut cu entuziasm întreaga echipă, grup coordonat de Ovidiu Galeru.

Reprezentanții clubului le-au urat sportivilor mult succes la Campionatele Naționale din această vară.