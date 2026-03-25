Nașterile premature și spitalizarea îndelungată a nou-născutului cresc riscul depresiei postnatale

Salvați Copiii România atrage atenția asupra necesității monitorizării sănătății mintale a mamelor după naștere, în special în cazul nașterilor premature, care pot crește semnificativ riscul apariției depresiei postnatale.

Potrivit specialiștilor organizației, aproximativ 10-15% dintre proaspetele mame se confruntă cu depresie postnatală. În același timp, aproape una din zece nașteri are loc prematur, situație care poate accentua vulnerabilitatea emoțională a mamei, mai ales atunci când nou-născutul necesită spitalizare îndelungată.

Reprezentanții organizației subliniază diferența dintre „Baby Blues” – o stare temporară de tristețe care afectează până la 80% dintre mame și dispare, de regulă, în maximum două săptămâni – și depresia postnatală, o afecțiune mult mai intensă și persistentă, care necesită intervenție specializată.

„Depresia postnatală este o problemă reală de sănătate emoțională și nu trebuie minimalizată. Consecințele ei pot afecta atât mama, cât și nou-născutul”, a declarat Gabriela Alexandrescu.

Specialiștii avertizează că primele luni de viață sunt esențiale pentru dezvoltarea copilului, iar starea emoțională a mamei poate influența indirect evoluția acestuia. Printre efectele posibile se numără dificultăți de atașament, întârzieri în dezvoltarea limbajului sau a abilităților cognitive, precum și probleme emoționale și comportamentale pe termen lung.

În acest context, Salvați Copiii România recomandă includerea serviciilor de evaluare și consiliere psihologică în pachetul standard de servicii oferite în maternități.

Concluziile vin după o cercetare realizată în rândul mamelor internate la Maternitatea Polizu, care arată că peste 56% dintre respondente au născut prematur, iar 74% dintre mamele de prematuri au fost internate în spital cel puțin două săptămâni.

Studiul mai indică faptul că doar 5% dintre mame spun că au acces la consiliere psihologică individuală în spital, iar aproximativ 8 din 10 respondente nu știu dacă astfel de servicii există.

Potrivit Mihaela Dinu, depresia postpartum nu este doar o perioadă dificilă de după naștere, ci o afecțiune medicală care, netratată, poate avea efecte asupra întregii familii.

Organizația recomandă dezvoltarea unui cadru integrat de sprijin psihologic pentru părinții de nou-născuți prematuri, care să înceapă din perioada prenatală și să continue după externarea din spital, prin intervenții timpurii și monitorizare pe termen lung.

În prezent, legislația nu prevede obligativitatea includerii psihologului în schema minimă de personal a maternităților, deși dreptul pacienților la suport psihologic este recunoscut.

Contextul rămâne îngrijorător și la nivelul sănătății infantile: rata mortalității infantile în România este de 6,6 la mia de născuți vii, aproape dublă față de media Uniunii Europene.

Din 2010 până în prezent, Salvați Copiii România a contribuit la modernizarea a 296 de unități medicale și la dotarea acestora cu peste 4.100 de echipamente medicale, investițiile depășind 21 de milioane de euro. Organizația derulează totodată programe de sprijin pentru mame, gravide și copii în sute de comunități vulnerabile din țară.