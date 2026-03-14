Nadia Comăneci, invitată de onoare în Parlamentul European

„Anul Nadia 2026” ajunge la Bruxelles. Și descinde în Parlamentul European. La 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci la Olimpiada din 1976, încununată cu prima notă de zece din analele gimnasticii mondiale, Parlamentul European face, la rândul său, o reverență, în fața „Zeiței de la Montreal”.

Organizând, în perioada 16-18 martie o serie de evenimente la care Nadia va figura ca invitată de onoare, ea fiind însoțită de o delegație din orașul natal din care fac parte primarul Adrian Jilcu, directorul CSM Onești, Ingrid Istrate și zece gimnaste de la clubul de pe Trotuș.

Pe data de 16 martie este programată o vizită la Casa Istoriei Europene și o ceremonie instituțională de donație organizată în cooperare cu Agenția Națională pentru Sport. O zi mai târziu, pe 17 martie va avea loc conferința „European Values and Excellence: The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On”, găzduită de viceprepședintele Parlamentului European, Victor Negrescu și de președintele Comisiei REGI din Parlamentul European, Dragoș Benea.

În program figurează și o vizită la Parlamentarium, centrul interactiv de prezentare al instituției europene.