Muzică și Dans: NDA Competition ediția a VII-a a stabilit noi recorduri

Casa de Cultură „Elisabeta Bostan” a găzduit sâmbăta trecută cea de-a VII-a ediție a Festivalului de Muzică și Dans NDA Competition, un eveniment organizat de clubul Nicol Dance Academy din Onești.

Concursul a început de dimineață, primii participanți care au evoluat pe scenă fiind cei de la secțiunea muzică vocală și instrumentală – pian. După cele două ore de concurs adresate acestei secțiuni a avut loc festivitatea de premiere, după care s-a trecut la secțiunea de dans. Astfel, scena casei de cultură s-a umplut de culoare și energie, ținute dintre cele mai strălucitoare și ritmuri diverse. Festivalul s-a desfășurat pe categorii de vârstă, iar primii la „dans” au fost cei de la categoria 3-6 ani, evoluția lor fiind îndrăgită și apludată de toată prezența. Apoi au urmat categoriile 7-9 ani, 10-12, 13-16 și peste 16. Remarcabilă a fost și prestația unei formații de senioare, debutante, care au atras aprecierile publicului și a juriului, și care au demonstrat că dansul și scena nu au limite de vârstă.

În total, la cele două secțiuni, au participat în festival în jur de 700 de concurenți, aceștia venind din Bacău, Buhuși, Onești, Piatra Neamț, Târgu Neamț, Roman, Iași, Focșani și Panciu.

Cele mai multe momente au fost din partea clubului organizator, NDA Onești – 32 de momente.

Ca și număr de participanți, cei mai mulți au fost de la Focșani, pe locul II au fost cei de la Roman iar pe III cei din Onești.

Toți participanții au primit trofee, medalii și diplome, dar au fost și premii speciale, premii în bani sau vouchere ce asigiră participări gratuite la viitoarea ediție. Premiul cel mare, în valoare de 1000 de lei, a fost câștigat de Asociația Club de Dans Sportiv Alexanders din Focșani.

NDA Competition ediția a VII-a a avut și o componentă socială, în cadrul festivalului fiind prezentată situația medicală a unei fetițe de 3 ani, Luna, o parte din fondurile strânse în cadrul evenimentului mergând spre acest caz, un caz susținut și de cei care au asistat în calitate de spectatori la cometiție.

„În primul rând vreau să le mulțumesc celor care au participat în competiția organizată de noi și pentru faptul că au încredere în calitatea pe care o oferim. Noi suntem convinși că a fost o ediție reușită iar asta s-a văzut și pe chipurile copiilor care au urcat pe scenă în festivalul nostru. Apoi vreau să le mulțumesc tuturor susținătorilor noștri, și aici mă refer în mod special la părinții copiilor din cadrul școlii noastre de dans și de muzică, pentru încrederea acordatp, un lucru foarte important pentru noi. Trebuie să subliniez și faptul că elevii noștri demonstrează de la un concurs la altul că sunt tot mai bine pregătiți iar noi suntem foarte mândri de ei. În mod special vreau să o remarc pe Lucia Pașalău care demonstrează încă odată cât de mult iubește dansul și cât efort este dispusă să facă pentru a obține rezultate foarte bune. Sigur, toți copii noștri sunt grozavi și pe această cale îi felicit pe toți. De aemenea, le mulțumesc tuturor coregrafilor pentru prezență și nu în ultimul rând tuturor celor care au pus umărul în cazul micuței Luna căreia îi dorim sănătate și tot binele din lume”, ne-a spus Nicoleta Adriana Lișiță, organizatoarea NDA Competition.

1 de 9

De remarcat și faptul că în deschiderea secțiunii de dans, au evoluat, în calitate de invitați, formația The Winners, de la Asociația Sindrom Down.