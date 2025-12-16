Muzica Militară a Garnizoanei Bacău aduce colindul la Spitalul Județean de Urgență

Atmosfera sărbătorilor de iarnă a fost adusă, astăzi, în incinta Spitalului Județean de Urgență Bacău, de cetele de colindători, care vestesc venirea lui Dumnezeu Copilul. Primii oaspeți din acest an au fost membrii fanfarei „Muzica Militară” de la Garnizoana Bacău.

Preotul militar Radu Marian Gabriel a transmis mesajul comandantului Garnizoanei, generalul de flotilă aeriană Ciprian Marin: „Vă adresez urări de multă sănătate, pace, bucurie și mult ajutor de la bunul Dumnezeu, în toată partea cea bună, precum și în toată activitatea dvs, alături de un sincer «La mulți ani!»”.

Sub bagheta locotenentului Marius Amarinei, fanfara militară a interpretat un colaj de colinde internaționale, încheiat cu un emoționant colind tradițional românesc, adus din Țara Maramureșului, care a încântat pacienții și personalul medical.

La final, directorul medical al SJU Bacău, dr. Aurelia Țaga, le-a mulțumit artiștilor: „Vă dorim un an bun, cu sănătate și «Sărbători fericite». Și nu uitați să veniți și la anul, să ne binecuvântați cu aceste momente frumoase. Iar, în rest, pe aici, să treceți … doar în vizită!”

Evenimentul a adus bucurie și speranță în rândul pacienților și angajaților spitalului, consolidând tradiția colindului militar ca simbol al spiritului comunitar și al sărbătorilor de iarnă.