Murala care spune povestea primei Cantine Sociale din Bacău

Bacăul are, începând din această toamnă, un nou reper al solidarității: o murală impresionantă, realizată de artiștii Monk și Daria (Vaori Murale), care marchează deschiderea primei Cantine Sociale din oraș. Lucrarea, de mari dimensiuni, nu este doar o operă de artă urbană, ci și un manifest vizual despre importanța sportului, a educației și a sprijinului primit atunci când, simplu și dureros, „strigi că îți este foame”.

Proiectul a prins contur după doi ani de eforturi, iar muralul a fost posibil și datorită susținerii lui Andrei de la Brecht, care a încurajat finalizarea lui. Rezultatul: un mesaj puternic pentru întreaga comunitate băcăuană, exprimat prin culoare, formă și emoție.

O investiție pentru viitorul comunității

Cantina Socială „Cuvioasa Paraschiva” nu este doar un spațiu unde se pregătesc mese calde, ci o investiție în viitorul copiilor și al familiilor vulnerabile. Cu una dintre cele mai moderne bucătării din oraș, cantina își propune să hrănească zilnic peste 200 de beneficiari – în special elevi care încă merg la școală flămânzi.

Sfințirea spațiului marchează începutul unui drum plin de provocări, dar și de speranță. Următorul pas va fi organizarea unor sesiuni speciale de „bucătăreală comunitară”, unde firmele din Bacău vor putea forma echipe pentru a găti împreună pentru cei care au nevoie.

Cifrele unui vis curajos

Pentru a funcționa, cantina are nevoie de un buget lunar de aproximativ 100.000 de lei:

30.000 lei pentru salarii și întreținere,

5.000 lei pentru utilități,

restul pentru materii prime și ambalaje.

Asigurarea bugetului pentru primele șase luni este vitală pentru ca proiectul să înceapă cu adevărat. În paralel, echipa a început deja discuții cu producători și comercianți locali pentru reducerea risipei alimentare: în loc de produse aruncate, copiii ar putea primi direct mâncare gătită cu grijă și dăruire.

„Este greu, pentru că nu știm niciodată ce alimente vom primi. Tocmai de aceea vrem să fim pregătiți și să păstrăm acea bucurie a surprizei, ca atunci când eram copii și deschideam un ou kinder: încântarea de a găsi ceva bun pe masă”, spun inițiatorii.

Un proiect al întregii comunități

Cantina Socială este gândită ca un proiect al întregului Bacău, nu doar pentru un cartier sau pentru un grup restrâns. Este o invitație la responsabilitate și implicare, o chemare la solidaritate și respect față de cei mai vulnerabili.

„Nu construim pentru Bronx, construim pentru comunitatea noastră. La fel ca toate proiectele noastre, și acesta este dedicat oamenilor din Bacău, celor care cred că împreună putem schimba destine”, transmit organizatorii.

Iar murala de pe zidul cantinei nu este doar artă. Este un angajament vizual și emoțional: o promisiune că nimeni nu trebuie să rămână flămând atunci când comunitatea își pune umărul la bine.

