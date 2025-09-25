Municipiul Bacău anunță finalizarea proiectului „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport”

Municipiul Bacău a anunțat finalizarea proiectului „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport”, un pas important în direcția promovării mobilității durabile și reducerea emisiilor de carbon în oraș. Proiectul a fost finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.e, și se înscrie în Obiectivul specific 4.1: „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Traseul, care leagă centrul orașului de Aeroportul Internațional Bacău, oferă cetățenilor o alternativă modernă și ecologică de deplasare, prin piste dedicate bicicletelor și alei pentru pietoni, contribuind la reducerea traficului auto și a poluării.

Municipalitatea băcăuană a realizat, de-a lungul timpului, mai multe coridoare pentru deplasări nemotorizate și rămâne implicată activ în dezvoltarea infrastructurii de mobilitate urbană durabilă, urmărind implementarea unor soluții care să încurajeze mersul pe jos, bicicleta și transportul alternativ în întreaga zonă urbană.

Primarul municipiului Bacău a subliniat că acest proiect nu este doar un traseu, ci un pas strategic către un oraș mai prietenos cu mediul și mai accesibil tuturor cetățenilor, în linie cu obiectivele europene de reducere a emisiilor și promovare a unui stil de viață sustenabil.