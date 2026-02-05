Mulțumiri și recunoștință pentru susținerea performanței sportive

Școala de Șoferi SMART ABC din Bacău a demonstrat încă o dată că performanța se construiește prin susținere, implicare și încredere în tânăra generație, sponsorizând echipa LPS Bacău U16, pregătită de antrenorul și profesorul Vămănu Vasile, în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – U16.

Competiția s-a desfășurat în Sala de Sport a Colegiului Pedagogic „Ștefan cel Mare”, la data de 2 februarie 2026, unde s-au întâlnit echipele reprezentative ale județului Bacău – LPS Bacău și Colegiul Național „Nadia Comăneci” Onești.

Într-un meci deosebit de spectaculos, marcat de fair-play, determinare și dorință de afirmare, LPS Bacău s-a impus cu scorul de 4–3, demonstrând valoare, unitate și o pregătire excelentă sub coordonarea antrenorului și profesorului Vămănu Vasile.

Lotul echipei LPS Bacău U16 a fost format din următorii sportivi:

Banu David Narcis, Bordeian Edwin, Burulea Denis Gabriel, Cîrlan Denis Cosmin, Cojocaru Dragoș Constantin, Funaru Paul Daniel, Ivanovici Cristian Daniel, Luca Robert Mihai, Popa Alin Florin, Șecal Darius Serafim, Tătaru Matei Costin, Tâmpu Laurențiu Andrei.

Echipa adversă, Colegiul Național „Nadia Comăneci” Onești, a avut în componență următorii sportivi:

Martin Alexandru Daniel, Cibric Alexandru, Asanache Marian Andrei, Seliștean Alex Sorin, Silaghi Denis Alberto, Bontaș Călin Nicolae, Andrei Alexandru Ștefănuț, Gheorghică Darius Gabriel, Bortoș Dario Raimond, Rusu Alexandru Iulian, Ardeleanu Valentin Nicolae, Șterpu Aris Mario, sub îndrumarea antrenorilor Tănțăru Florin și Bucur Cătălin.

Această partidă a reprezentat un adevărat exemplu de competiție școlară de înalt nivel, în care ambele echipe au demonstrat talent, muncă și respect reciproc. Victoria LPS Bacău este rezultatul efortului colectiv, al profesionalismului staffului tehnic și al sprijinului oferit de parteneri dedicați, precum Școala de Șoferi SMART ABC, căreia îi adresăm sincere mulțumiri pentru implicarea activă în dezvoltarea sportului juvenil băcăuan.

Sportul unește, educă și formează caractere!