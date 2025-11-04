Motociclist din Bacău, rănit după ce un șofer din Iași nu i-a acordat prioritate la Poiana Largului

Un bărbat de 57 de ani, din județul Bacău, a fost rănit într-un accident rutier produs pe Drumul Național 15, în localitatea Poiana Largului, în după-amiaza zilei de 2 noiembrie.

Polițiștii au stabilit că incidentul s-a produs după ce șoferul unui autoturism, în vârstă de 49 de ani, din județul Iași, nu i-a acordat prioritate motociclistului.

Conform reprezentanților Poliției orașului Bicaz, accidentul a avut loc în jurul orei 14:40, iar în urma coliziunii, motociclistul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii participanți la trafic au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au precizat polițiștii din Neamț.