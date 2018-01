Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ) Bacău, a organizat, marți, o conferință de presă în care a prezentat o sinteză a ceea ce a însemnat anul 2017, „cu bune și rele, cu realizări și dificultăți”. I-au stat alături Marius Gheorghiță și Silviu Pravăț, vicepreședinții CJ, și Valentin Palea, administrator public. Sorin Brașoveanu a explicat că de la mijlocul lui 2016 până în august 2017 s-a desfășurat, în primul rând, „o activitate de laborator” în scopul actualizării strategiei județului, care a însemnat o analiză a nevoilor celor 93 de unități administrativ-teritoriale din județ, a priorităților pe domenii de activitate și identificarea surselor de finanțare. Dificultățile au avut legătură cu procedurile și avizele, în lungul drum al unui proiect de la idee la recepția obiectivului. În cadrul conferinței, șeful CJ Bacău a prezentat investițiile finalizate în 2017, precizând că unele sunt începute în mandatul lui Dragoș Benea, și pe cele aflate în curs de realizare. Între cele mai importante obiective terminate anul trecut se află noul terminal al Aeroportului Bacău, căruia îi va urma construirea pistei cu indice de portanță 65, menită să atragă noi operatori și noi destinații. La fel de importantă este Secția de Radioterapie, a cărei construire și dotare a costat 6,5 milioane de euro, apoi Compartimentul de Urgențe al Pediatriei Spitalului Județean și cele patru secții ale Spitalului Onești. Președintele CJ Bacău a vorbit și despre deblocarea proiectului șoselei de centură, aprobarea memorandumului pentru autostrada Iași-Bacău-Brașov și investițiile în drumurile județene. Ultimul capitol a vizat proiectele culturale și sociale, unele realizate în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale.

În ediția de vineri, 12 ianuarie, vom reveni cu detalii privind investițiile finalizate sau în curs realizare și planurile pentru 2018.

