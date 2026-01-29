Moment aniversar dedicat pictorului Constantin Hreamătă, la Galeriile „Alfa”

Astăzi, la Galeriile „Alfa”, a avut loc un eveniment aniversar dedicat comemorării a 100 de ani de la nașterea pictorului Constantin Hreamătă.

Manifestarea a fost inițiată de profesorul Ioan Dănilă și a reunit un grup restrâns, dar reprezentativ, de persoane apropiate atât de lumea artistică, cât și de opera artistului.

La eveniment au participat artiști care l-au cunoscut personal pe Constantin Hreamătă, printre care pictorul Aurel Stanciu și sculptorul Eugen Ionescu, alături de colecționari și deținători de lucrări semnate de acesta.

În cadrul întâlnirii au fost evocate perioada de creație a artistului, personalitatea sa și legătura profundă cu lumea rurală și peisajele românești, teme definitorii pentru opera sa. Discuțiile au scos în evidență dimensiunea umană și pasiunea cu care Hreamătă a pictat, elemente care i-au conferit un loc distinct în peisajul artistic românesc.

Evenimentul a constituit un prilej de rememorare, schimb de amintiri și apreciere a moștenirii artistice lăsate de un creator care a pictat din plăcere și din dragoste pentru natură și oameni.