Scurt, clar, în cifre, pe surse de finanțare și sectoare de activitate, așa a prezentat Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești, proiectele la care au muncit el și echipa sa. Conferința de presă a avut loc pe 5 noiembrie, în sala de ședințe a Consiliului Local. „Primăria Moinești a depus proiecte pe toate axele de finanțare și pe toate programele guvernamentale”, a explicat edilul, din start.

Pe axa destinată anvelopării clădirilor au fost depuse 4 proiecte, unul pentru blocul 10, str. T. Vladimirescu, și alte trei, în valoare de 5 milioane de euro, în sectorul public: primul pentru cinci imobile ale Liceului „Gr. Cobălcesu”, al doilea, pentru Școala „G. Enescu” și ultimul, pentru Direcția de Asistență Socială. „Tot pe POR am depus un proiect pentru dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență, care costă aproape 2 milioane de euro și se află în evaluare”, a afirmat primarul.

Deja selectate de ADR N-E sunt două proiecte care vizează „mobilitatea urbană”: extinderea rețelei de piste pentru biciclete (6,5 km) și refacerea trotuarelor din zona centrală, pavarea spațiilor dintre blocuri, amplasarea de bănci, instalații de iluminat moderne, camere de supraveghere etc. „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată, proiect care a fost admis de ADR N-E, va avea o valoare de 9.800.000 de euro și va schimba total fața municipiului Moinești”, a declarat Valentin Vieru.

Școlile, aduse la nivelul Spitalului

Pe POR au mai fost depuse proiecte de construire a unui centru pentru tineri, transformarea în muzeu a unei școli vechi de un secol, construirea a trei case rezidențiale și a unui centru social pentru vârstnici, reabilitarea străzii 1 Mai și modernizarea Creșei „Primii pași”, ultimul în valoare de 820.000 de euro. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) derulat de Guvern, Primăria Moinești a primit bani pentru reabilitarea și consolidarea Școlii „Ștefan Luchian” (2 milioane de euro), a Școlii „Alexandru Sever” și a unui pod de pe str. 1 Mai.

„Este prioritatea nr. 1 a Primăriei Moinești să avem condiții bune în unitățile de învățământ, așa cum avem și în Spitalul Municipal de Urgență”, a declarat Valentin Vieru. Prin Compania Națională de Investiții (CNI), primarul speră să realizeze extinderea Spitalului Municipal, construirea Bazinului de Întot din cartierul Lucăcești și finalizarea Bazei de Tratament. Pe axa destinată zonelor defavorizate a fost depus un proiect în valoare de 6,7 milioane de euro, care vizează construirea a 30 de locuințe sociale, repararea unei străzi, dotarea școlilor și construirea de spații de joacă. „Nicio axă nu a fost ratată, afirmă primarul municipiului Moinești. Primul an a fost destinat realizării SF-urilor și studiilor DALI, iar 2019 va fi anul investițiilor.”

Cofinanțarea e o problemă…

Din bugetul local au fost realizate parcări, alimentarea cu energie electrică a locuințelor pentru tineri, a instalației de gaze pentru locuințele sociale, alimentarea cu apă a străzii Gen. Șova și altele. „S-a redus cota de finanțare, dar sper că această situație se va îndrepta. Am avut un deficit de 1,4 milioane de euro după reducerea impozitului de la 16 la 10 la sută. Totuși, am construit niște parcări și mai sunt câteva în lucru. Am fost afectați de inundațiile din 29-30 iunie și am primit 700.000 de lei de la Guvern pentru refacerea infrastructurii, iar cetățenii au fost ajutați să-și repare locuințele. 34 de familii au primit câte 5.000 de lei, iar două, câte 10.000 de lei.”

Edilul a vorbit și despre viața culturală a orașului. Festivalul „Tristan Tzara”, Raliul Moldovei, Festivalul „Moineșteanca”, tabere de creație și inaugurarea monumentului din centru, cu harta României Mari, sunt câteva dintre acestea. Prin Asociația „Montpesa”, formată din opt UAT-uri, va fi finanțat un proiect de „economie circulară” și urmează să fie depusă documentația pentru construirea Bazarului Regional Lucăcești. Valentin Vieru a mai vorbit despre un plan de conformitate al Spitalului Municipal, care trebuie îndeplinit până în 2020, apoi a repetat că sănătatea și învățământul sunt prioritare pentru autorități.

„Eu, viceprimarul, administratorul public și colegii mei din Primăria Moinești facem eforturi deosebite ca aceste proiecte să prindă contur și să găsim surse pentru a acoperi cheltuilelile de cofinanțare, care nu sunt mici. Numai pentru învățământ ajung la 6,5 milioane de lei”, a spus primarul, în final, ceea ce a sunat ca o rugăminte adresată Consiliului Județean.

Proiectele depuse de Primăria Moinești pentru care s-a semnat deja contractul au o valoare totală de circa 6,38 milioane de euro, din care 4,75 milioane de euro finanțare nerambursabilă. Sunt în curs de evaluare proiecte în valoare de 21.460.000 de euro, din care 18.600.000 de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Alte proiecte, în valoare totală de 7.430.000 de euro, se află în pregătire.