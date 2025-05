Moinești, un municipiu în plină…înverzire

Atestat documentar în anul 1437, Moinești este una dintre cele mai importante localități din zona de vest a județului Bacău. În anul 1440 au apărut primele documente cu privire la existenţa petrolului în moşia Lucăceşti (azi cartier al Municipiului Moineşti), iar 27 de ani mai târziu, învins în lupta de la Baia de către Ştefan cel Mare, Matei Corvin, regele Ungariei, se retrage în Transilvania pe drumul ce trecea prin Moineşti.

În anul 1716, Moineştiul este menţionat în lucrarea Descriptio Moldaviae de Dimitrie Cantemir iar în 1832 Moineştiul devine târg, cu 118 case şi 588 locuitori; gropile de păcură de aici reprezentau 50% din producţia Moldovei. Tot aici, în 1840 s-a ridicat prima rafinărie de petrol din ţară pentru ca 20 de ani mai târziu să fie descoperite izvoarele minerale. În 1933 Moineştiul înregistrează 152 turişti veniţi la tratament cu băi iar în anul următor devine localitate balneoclimaterică. Și sunt doar câteva dintre cele mai importante repere din istoria acestui oraș.

Ca multe alte orașe din țară, și municipiul Moinești face eforturi deosebite să îmbunătățească standardul vieții oamenilor. Pentru a afla cum stă în momentul de față Moineștiul, am stat de vorbă cu primarul Valentin Vieru care a făcut, pe scurt, o radiografie a localității pe care o conduce, radiografie din punct de vedere administrativ, dar și economic, cultural sau sportiv, elemente care definesc clar stadiul de dezvoltare a unei comunități.

„Nu m-am considerat un om politic ci mai degrabă un practician în administrație – își începe pledoaria Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești. Asta pentru că am lucrat foarte mult înainte de a deveni viceprimar și chiar primar, în Administrație și am văzut că necesită o implicare a aparatului de lucru a Consiliului Local și în mod special atragerea de fonduri europene. Acest lucru nu se putea face dacă nu există o echipă în Primărie și dacă nu există o strânsă colaborare între Executiv și Consiliul Local. Acum putem să spunem că suntem undeva pe podium la nivel de ADRE N-E accesând numeroase proiecte în comparație cu alte localități, pe toate domeniile”.

Pe principiul că dacă ai sănătate și educație, ai și viitor, administrația din Moinești a investit foarte mult pe aceste domenii.

Învățământul moineștean – 15 milioane de euro investiții

„Am investit în școli, le-am reabilitat cu mobilier, cu echipamente IT, tablete la copii, table smart, nicio școală nu duce lipsă de astfel de dotări. Avem 4 școli gimnaziale, două licee și 8 grădinițe din care două private. La acestea se adaugă o creșă pe care anul trecut am mărit-o de la 40 de locuri la 150. Sigur, mai sunt lucruri de făcut.

Avem acum o grădiniță în reabilitare pe POR 2020-2027, și suntem în execuție undeva la 30%. Internatul Liceului „Spiru Haret” este la momentul depunerii cererii de finanțare. Termenul este până la sfârșitul lui iunie și noi avem deja proiectul tehnic. Și multe altele. Investițiile sunt de peste 15 milioane de euro în educație.

Numai la Colegiul „Cobălcescu” toate clădirile au fost reabilitate – cantina, atelier, școală, a ajuns la 3 milioane de euro, Școala „George Enescu”, două milioane, „Ștefan Luchian” 2,5 milioane, și exemplele pot continua” spune primarul Vieru adăugând aici și cele trei noi locuri de joacă construite cu fonduri europene.

15 milioane de euro și în infrastructură

Toate acestea parcă nu ar avea „culoare” fără o infrastructură bine pusă la punct. Așa că, inevitabil, l-am întrebat pe primarul de aici, cum se prezintă orașul din acest punct de vedere:

„Proiectul meu de suflet, pot spune că a fost cel pe mobilitate urbană, și aici pot să vă spun că suntem primii pe ADRE N-E care am finalizat un astfel de proiect. Se implementează în orașe mult mai mari și nu sunt gata, dar în celelalte orașe nereședință de județ numai noi am accesat aceste proiect. 15 milioane de euro, am realizat 70.000 mp de pavaje, alei pietonale, 8,5 km de piste de biciclete – să faceți o comparație, Bucureștiul la ora asta are 45 km de piste de biciclete.

Mai avem iluminat ornamental, sistem de supraveghere cu peste o sută de camere de luat vederi, cu un dispecerat de monitorizare permanent a traficului 24 din 24, spații verzi”, arată edilul moineștean precizând și faptul că toate cablurile aeriene ale diferitelor companii, în special de comunicații-internet, au fost trecute în subteran.

În altă ordine de idei, Valentin Vieru a subliniat faptul că, în 2016, când a preluat mandatul de primar, orașul avea 56 de străzi neasfaltate, între timp fiind asfaltate 44. „Mai sunt vreo 10-12 străzi care sunt pe proiectul POIM, acela de reabilitare rețele de apă și canalizare. După terminarea acestor lucrări vom lua în calcul asfaltarea acestor străzi”, a mai spus primarul.

Spitalul din Moinești, blazonul localității

Este foarte adevărat că municipiul Moinești este foarte cunoscut și prin faptul că aici se află un spital cu rezultate remarcabile, un spital cunoscut la nivel regional, național și chiar internațional, de-a lungul timpului prestigioși medici din toată lumea venind la Moinești pentru simpozioane internaționale, schimburi de experiență sau intervenții chirurgicale de mare excepție. Așa cum era de așteptat, primarul Vieru a adus elogii unității spitalicești din orașul pe care îl păstorește.

„Un lucru foarte important este sănătatea și cu toții știți de Spitalul din Moinești, un spital la un nivel foarte ridicat. Peste o lună și ceva sunt Zilele Medicale ale spitalului când vin peste 1000 de specialiști din toată lumea. Va fi a XX-a ediție. Și în cazul spitalului am avut investiții de 15 milioane de euro, asta doar în ultimii 8 ani.

Am realizat ambulatoriul de specialitate, dotarea acestui ambulatoriu și cu fonduri de la Guvern, vreo 4 milioane. 3 milioane de euro a fost instalația electrică, mărire de putere, un proiect terminat în decembrie anul trecut. La câtă aparatură funcționează în spital este nevoie de această schimbare de rețea și mărire de putere.

Am văzut ce s-a întâmplat în spitalele din țară, cum ar fi Piatra Neamț ori Constanța și atunci am găsit această axă de finanțare. Trei spitale din România au realizat acest proiect iar unul dintre ele este la Moinești. Apoi, extinderea blocului operator cu săli noi, în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău.

Cu CNI am făcut o clădire nouă la Compartimentul Primiri Urgențe iar dotările sunt acum în derulare aici. Spitalul nostru este Spitalul Clinic Municipal de Urgență. De ce Clinic? Doar spitalele clinice pot primi studenții de la Medicină în practică, doar spitalele clinice pot avea anumite secții. Iar spitalele clinice sunt în centrele universitare. Sunt 9 în țară, iar în Moldova este unul la Iași și unul la noi. Și ca să facem o comparație, acum 15 ani la Spitalul Moinești erau 28 de medici și acum sunt 120, iar personalul spitalului trece de 600 de persoane.”

Practic, spitalul este o emblemă a municipiului Moinești iar primarul Vieru ne-a oferit și o statistică scurtă, 18% din pacienți sunt localnici, restul fiind din întreaga regiune.

Turism, Cultură, Sport

Începem cu mișcarea sportivă. În municipiul Moinești, în organigrama Primăriei și a Consilului Local se regăsește și un Club Sportiv în care activează peste 500 de copii în cele 9 secții. Una din performanțele deosebite ale clubului a fost obținută de o fetiță de 11 ani la secția tenis de masă care este vicecampioană europeană și face parte din lotul național. Echipa de tenis de masă de fete este în Liga Națională unde sunt 8 echipe din Craiova, Cluj, Constanța, Pitești, etc. Tenis de câmp, 3 echipe de fotbal de copii și una de seniori, baschet, powerlifting, ciclism – secție cu multe medalii câștigate cu ajutorul implicării antrenorilor. „Am reușit să alocăm sume și pentru sport, iar eu spun că 1 leu investit la sport e 3 lei economie la sănătate”, apreciază primarul municipului Moinești, care a amintit și de faptul că a realizat și o bază sportivă frumoasă, prin Compania Națională de Investiții. Pe fostul stadion s-a construit o bază sportivă cu tribună, nocturnă, sediu administrativ, teren cu gazon artificial, un teren mai mic de tartan pentru tenis, tot cu nocturnă. Și mai există și un bazin de înot nou care este recepționat dar se lucrează la întocmirea documentației cadastrale.

Și cultura este bine reprezentată. „Moineștiul are viață culturală, zic eu – explică Valentin Vieru. Avem o sală de cinema, un centru cultural deosebit reabilitat în urmă cu vreo 8 ani. Teatru, film, spectacole, totul se desfășoară la Centrul Cultural Lira, unde se derulează și foarte multe festivaluri de toate genurile. Amintesc aici „Moineșteanca” în jurul datei de 8 septembrie, Zilele Municipiului Moinești, fără tarabe mici și bere ci doar în format cultural. Avem o scenă în parc, în aer liber, un Teatru de Vară cu 500 de locuri pe scaune. Amintim și de festivalul datinilor, în care anul trecut au participat peste 8.000 de persoane. Ar mai fi Festivalul „Vis de Stea”, un festival de muzică ușoară care strânge la fiecare ediție peste 300 de participanți – copii, un festival ce-i are în juriu pe Aurelian Temișan, Nico, Luminița Anghel și Crina Mardare, un festival ce anul acesta va fi în jurul datei de 3 iulie. Sunt multe activități.

Pe mediu, am plantat peste 50.000 de copaci în ultimii 3-4 ani. Împreună cu Asociația „Plantăm fapte bune” urmează să avem în curând o campanie de plantat copaci în incinta școlilor din oraș. Așa că, eu zic că încercăm să avem un oraș verde și prin investițiile pe care le facem.”

Și nu în ultimul rând, Moineștiul „sună” bine și din punct de vedere turistic.

„De vreo 3 ani am devenit și stațiune balneo-climaterică. Suntem stațiune turistică de interes local, din 2018, lucru care ar putea aduce proiecte noi, și unul dintre ele este acea bază de tratament, o clădire rămasă de la Revoluție, știută de toată lumea, o bază cu trei corpuri. Corpul A și C au fost predate Ministerului Sănătății spre administrare, la Institutul Național Balnear. Corpul B a fost scos la licitație și a fost luat de un investitor local și se va realiza un hotel cu restaurant la parter, construcția având 45 de camere. Ne dorim pe viitor să facem mai mult turism. Încercăm să îi promovom pe toți cei care dezvoltă afaceri mici aici la noi, îi încurajăm pentru a extinde cât mai mult orașul din punct de vedere turistic și economic.”

Și mai sunt multe alte proiecte. Unele în derulare, altele doar la stadiul de idei. Dincolo de aceste aspecte, nu trebuie trecut cu vederea că în zona Moinești încă există petrol și se extrage, ceea ce definește zona ca una strategică. Iar dacă e să privim și din punct de vedere statistic, lucrurile sunt puțin confuze. Deși ultimile cifre de la recensământ arată că Moineștiul are puțin peste 20.000 de locuitori, primarul Valentin Vieru spune că sunt 24.700 de persoane posesoare de cărți de identitate și să nu uităm de copiii sub 14 ani.

În concluzie, municipiul Moinești este într-o continuă dezvoltare iar viitorul se conturează plăcut pentru locuitorii de aici, iar noi o să revenim de fiecare dată cu plăcere să consemnăm progresele realizate.