Moinești: Primarul Valentin Vieru, pe teren pentru monitorizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canalizare

Primarul municipiului Moinești, Valentin Vieru, a efectuat o vizită de lucru în zonele în care se desfășoară proiectul de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, pentru a verifica stadiul intervențiilor și modul de desfășurare a lucrărilor în teren.

Edilul a discutat atât cu echipele de execuție, cât și cu cetățenii afectați de disconfortul creat de șantiere, în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al restricțiilor temporare de trafic generate de săpăturile pentru introducerea noilor conducte.

Potrivit administrației locale, lucrările sunt esențiale pentru modernizarea infrastructurii municipiului și pentru asigurarea unor servicii publice la standarde europene. Reprezentanții Primăriei subliniază că, deși perioada actuală presupune noroi, trafic îngreunat și dificultăți în deplasare pe anumite străzi, disconfortul este unul temporar.

Proiectul prevede investiții consistente atât în sistemul de alimentare cu apă, cât și în cel de canalizare.

Pentru rețeaua de apă sunt incluse:

reabilitarea a 5.778 metri de aducțiuni;

extinderea rețelei cu 21.375 metri;

reabilitarea a 27.581 metri de conducte existente;

montarea a 462 de hidranți subterani;

realizarea și reabilitarea a 2.119 branșamente.

În ceea ce privește sistemul de canalizare, lucrările vizează:

extinderea rețelei pe 17.944 metri;

realizarea a 950 de racorduri;

construirea a 659 de cămine de vizitare.

Valoarea contractului de lucrări se ridică la 89.898.600 lei, fără TVA. Durata de execuție este de 18 luni, iar perioada de garanție a lucrărilor este de 36 de luni.

După finalizarea intervențiilor la rețelele subterane, vor urma lucrări de refacere a carosabilului, asfaltare și readucerea străzilor la o stare corespunzătoare, astfel încât zonele afectate să beneficieze de infrastructură modernizată și durabilă.

Administrația locală anunță că monitorizează permanent evoluția șantierelor pentru a se asigura că lucrările sunt realizate corect și într-un ritm susținut.

„Înțeleg nemulțumirile generate de disconfortul actual și le mulțumesc moineștenilor pentru răbdare. Sunt lucrări esențiale pentru viitorul orașului nostru. Preferăm un disconfort temporar, dar o dezvoltare durabilă, decât amânări care ar afecta generațiile viitoare. Vă asigur că vom continua să urmărim îndeaproape fiecare etapă a proiectului”, a declarat primarul Valentin Vieru.