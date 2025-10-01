Modificări de trafic la intersecția Mioriței – Prelungirea Bradului

Autoritățile locale au anunțat modificări importante în zona benzinăriei OMV, pentru a fluidiza circulația și a evita blocajele pe Strada Prelungirea Bradului și Strada Mioriței.

Începând de acum, virarea la stânga spre benzinărie dinspre Strada Mioriței este interzisă. Accesul anterior interzis pe Strada Fagului a fost eliminat, astfel că șoferii care doresc să ajungă la benzinărie vor trebui să urmeze următorul traseu: Strada Mioriței → Strada Fagului → Strada Prelungirea Bradului → benzinărie.

Semnele rutiere au fost deja montate, iar în curând va fi trasată și linia continuă care delimitează benzile. Autoritățile recomandă șoferilor să respecte noile reguli pentru a evita sancțiuni și pentru a contribui la fluența traficului.