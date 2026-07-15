Mobilitatea verde are și un cost: despre accidentele pe care le ignorăm

De câțiva ani ni se spune că viitorul este bicicleta și trotineta electrică. Ni se spune că trebuie să renunțăm la mașini, că acestea poluează, ocupă prea mult spațiu și că orașele trebuie regândite în jurul transportului alternativ. În multe locuri au apărut piste de biciclete, uneori chiar cu reducerea spațiului destinat autoturismelor.

Nu contest că mersul pe bicicletă are avantaje și că poate reprezenta o soluție pentru anumite deplasări. Ceea ce mă surprinde este că aproape nimeni nu vorbește și despre costurile acestei schimbări.

Datele prezentate de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău arată că, în jumatate de an, conducătorii de trotinete electrice au fost implicați în 7 accidente grave și 27 de accidente ușoare, iar bicicliștii au provocat 8 accidente grave și 51 de accidente ușoare. Sunt cifre care ar trebui să dea de gândit.

În schimb, în spațiul public se discută aproape exclusiv despre beneficiile transportului „verde”. Campaniile de promovare sunt numeroase, însă dezbaterea despre riscuri pare aproape inexistentă. În afară de comunicatele Poliției, rareori vedem analize serioase privind accidentele în care sunt implicate bicicletele și trotinetele electrice.

Mi se pare că orice politică publică trebuie evaluată în ansamblu. Dacă încurajăm tot mai mulți oameni să folosească aceste mijloace de transport, trebuie să discutăm la fel de deschis despre educația rutieră, echipamentele de protecție, respectarea regulilor de circulație și despre infrastructura care poate reduce riscul accidentelor.

Ecologia nu ar trebui să însemne ignorarea unor realități incomode. Protejarea mediului și protejarea vieții oamenilor nu sunt obiective care se exclud reciproc. Dimpotrivă, ele ar trebui urmărite împreună.

Mi-aș dori ca, atunci când se vorbește despre mobilitatea urbană, să existe aceeași transparență atât pentru avantaje, cât și pentru riscuri. O dezbatere echilibrată are nevoie de toate datele, nu doar de cele care susțin o anumită viziune.

Vasile C.