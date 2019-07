Într-o casă nouă, ai nevoie de o mobilă elegantă şi practică. După mai mulţi ani, simţi nevoia unei schimbări în apartament, în casă sau doar într-o cameră. Piaţa mobilei cunoaşte transformări periodice, apar modele şi materiale noi, în trend cu evoluţiile şi influenţele externe. Astăzi circulăm, vedem, analizăm şi comparăm. De fapt, ce-şi doresc românii? Sănătate, un loc de muncă, o familie şi o casă frumoasă şi confortabilă.

Iar o casă fără mobilă nu-i decât un acoperiş. Tânăr sau mai puţin tânăr, cu bani mulţi sau cu mai puţini bani, începe aventura căutării unei mobile după gustul şi posibilităţile pe care le are fiecare. Magazine care vând piese de mobilier, module, mobilă completă sunt peste tot. Am trecut recent printr-o asemenea experienţă. Nu mi-a fost uşor, însă am găsit un magazin de care m-am îndrăgostit. Şi de mobila expusă dar şi de personalul care lucrează acolo. Ne-am înţeles din prima clipă. Eu am povestit, ei au ascultat şi mi-au pus oferta pe masă.

Ore întregi am discutat, am vizitat expoziţia de mobilă, de pe cele două etaje, am proiectat, a venit specialistul acasă, a măsurat, a oferit soluţii: mărimi, culori, aranjamente. Am plecat mulţumit, mi-am ales ce am dorit. Magazinul se numeşte Lems, este situat în Bacău, pe strada Mărășești, nr. 165 (Zona Orizont, vizavi de Biserica Sf. Gheorghe). Magazinul din Bacău, la fel ca restul unităţilor din toată ţara, se adresează tuturor celor care şi-au propus să-şi reamenajeze locuinţa, mobilând-o într-un stil personal, cât mai rafinat, dar care să placă şi oaspeţilor care-i trec pragul.

Oferim şi cititorilor noştri o posibilă soluţie, dintr-o discuţie cu administratorul magazinului Lems, Dragoş Moneaga, un tânăr care a lucrat în domeniu şi, la un moment dat, s-a hotărât să-şi construiască propria afacere, o afacere cu mobilă.

„Cel mai important pentru noi este împlinirea dorinţelor clienţilor”

– Când a luat fiinţă magazinul Lems Bacău şi care este specificul lui în comparaţie cu altele cu acelaşi profil?

– Magazinul de mobilă Lems din Bacău este o franciză a societăţii Lemet din Câmpina – Prahova, şi s-a înfiinţat în 2011. Partenerul, producătorul de mobilier care este în spatele nostru, s-a înfiinţat în 1991, administrator, patron, forţa de muncă, toate sunt autohtone, totul este românesc, inclusiv materia primă din care se construieşte mobila. La început a fost mult entuziasm, era aproape ca o joacă, după o lună am început să realizăm că este o treabă foarte serioasă şi ne gândeam dacă este bine ce am făcut, pentru că, plecând de la statutul de angajat, devenind dintr-o dată un dezvoltator, administrator, am început să conştientizăm că este o mare răspundere, problemele sunt complexe: spaţiul, angajaţi, concurenţa de pe piaţă, promovarea, consilierea, astfel că după o lună – două, ne-am trezit. Ne-am trezit la realitate, ca un copil care a părăsit casa părintească şi trebuie să se descurce singur.

Brandul Lems are în spate o întreagă echipă de profesionişti, manageri, designeri, specialişti în cercetarea pieţei, ingineri, tehnicieni, meseriaşi de înaltă clasă, dublaţi de utilaje şi tehnică moderne, de ultimă generaţie. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Orice produs lansat pe piaţă are în spate o cercetare, studii de impact, gusturile şi cerinţele clienţilor, trendul din alte domenii, parchet, zidării, uşi, ferestre. De la început s-a dorit un concept nou, de ordine, clasificare şi prezentare, care contează foarte mult, astfel ca atunci când clientul intră în magazinul nostru să se poată orienta şi documenta foarte uşor, să se simtă ca acasă. S-a dorit o schimbare în piaţă, încă de la înfiinţarea societăţii mamă.

– Îmi plac sloganurile care caracterizează marca: „Lems înfrumuseţează casele românilor” şi „Mobila Lems, bună dispoziţie în casă”.

– Piaţa este sufocată de tot felul de „invitaţii” şi „chemări”: Mobila noastră este cea mai bună, Mobila noastră are cel mai bun preţ etc. Nici nu cred că există aşa ceva, însă… Noi ne-am orientat asupra a ceva care să placă tuturor: să înfrumuseţăm casele românilor şi cred că am reuşit. În Bacău, de opt ani, de când funcţionăm, tot mai mulţi clienţi ne trec pragul, ceea ce înseamnă că aici găsesc ceea ce-şi doresc.

Toate modelele pot fi vizualizate și în galeria virtuală de pe site-ul www.lemet.ro, alături de detaliile tehnice și prețurile unice din rețeaua LEMS.

„Suntem flexibili în discuţiile cu clienţii”

– Putem vorbi de o ofertă de vară, pe anotimpuri, de una pe vârste?

– Sunt oferte nu doar de vară, avem oferte de primăvară, de toamnă, de iarnă. Periodic încercăm să fim în pas cu cerinţele pieţei, ale clienţilor. Iar dacă nu sunt, noi le creăm împreună cu partenerii noştri. Sunt acele pachete complete, un apartament întreg, o casă întreagă, o cameră competă şi, în aceste condiţii putem discuta şi alte oferte, alte condiţii de achiziţionare. Suntem flexibili în discuţiile cu clienţii. Nu avem o ofertă scrisă, avem o ofertă care reiese din discuţii, din negocieri. Intervin apoi promoţiile din toate anotimpurile. Când lipsesc asemenea oferte din reţeaua Lems, atunci, noi avem dreptul să discutăm şi să facem reduceri pentru clienţi, în condiţiile pe care le-am amintit.

– Posibilii clienţi au la dispoziţie doar oferta din magazin sau pot comanda şi alte modele sau dimensiuni, în funcţie de configuraţia casei, apartamentului, camerei?

– Toţi cumpărătorii, la cerere, pot beneficia de consilierea specialiştilor noştri, în funcţie de configuraţia spaţiului. Pot alege culorile, materialele pe care le doresc, oferta este foarte largă, nu doar ce se vede în magazin, magazinul este o expoziţie, reprezintă idei, subiecte. De aceea punem accent pe consiliere, sunt clienţi care vor ceva, dar nu reuşesc să concretizeze. Atunci intervenim noi, cu experienţa noastră, cu studiile de pe piaţă pe care le avem arhivate, cu trendul. Nu dorim ca potenţialul cumpărător să treacă prin magazin ca pe bulevard, noi dorim să primim informaţii de la ei, nu doar ei să primească de la noi. Încercăm să simţim, să aflăm ce le place, ce vor. Din acest dialog, care poate dura ore întregi, ne putem da seama ce i s-ar potrivi cel mai bine şi la preţurile pe care cel din faţa noastră le poate suporta. Mobila este ceva foarte important, mai important decât orice alt produs, deoarece este unul cu viaţă lungă. Consilierii noştri de vânzări oferă informaţii la magazin sau se pot deplasa la domiciliul clientului, acolo, pe loc, vedem, discutăm şi hotărâm. O altă variantă, la cerere, este proiectarea şi oferirea unei imagini 3D a camerei, a casei, a bucătăriei, pe baza dimensiunilor, a configuraţiei, a culorilor solicitate, astfel că, împreună cu noi, poate să ia o hotărâre în cunoştinţă de cauză, iar din proiectare va rezulta 99,99 la sută din dorinţele lor. Doar aşa poate alege ce este mai bun şi mai frumos pentru el.

„Cu Lems eşti în siguranţă”

– La Lems, posibilii cumpărători găsesc mobilă pentru toate vârstele, pentru tineri şi pentru oameni trecuţi de o anumită vârstă, dar şi pentru toate buzunarele.

– Ne-au vizitat, au cumpărat clienţi de toate vârstele, cu posibilităţi mai mari sau mai reduse, însă toţi vor mobilă de calitate, modernă şi utilă. Noi am dezvoltat o serie de produse care se adresează tuturor, indiferent de vârstă şi venituri. Eu nu împart clienţii după venituri, eu simt că sunt oameni care vor să investească bani mai mulţi în casa lor şi alţii care se limitează la strictul necesar. Fabrica a fost pregătită şi este pregătită să facă aceste programe, care se adresează tuturor, avem, ca să vă dau un exemplu, dormitor complet (pat, şifonier, noptiere etc), cu preţuri de 900 -1.000 de lei până la 3.000 – 5.000 de lei, living la 900 de lei, dar şi la 5000 de lei, există şi gama de mijloc. Calitatea este foarte bună şi la gama Premium şi la cea Low cost.

Cumpără tot ce îţi doreşti de la Lems! Orice produs, în RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ.

Ce AVANTAJE ai dacă achiziţionezi în rate fără dobândă?

• ai acces instant la mobilă, chiar dacă nu ai toţi banii;

• poţi să achiziţionezi o mobilă mai scumpă, pentru că rata lunară e mică;

• îţi programezi cheltuielile mult mai uşor pe întregul an.

– Care ar fi facilităţile pe care le acordaţi cumpărătorilor?

– Avem sistemele de rate. Avem încheiate contracte cu cinci-şase unităţi bancare, există acest sistem de card de cumpărături, care se folosesc doar pentru cumpărături, pentru a nu suporta dobânzi mai mari.

Banca poate dispune pe card o sumă, care poate ajunge la 4-5 salarii, pentru mobilă sumele pot fi şi mai mari, cu plata în zece rate, dobânda fiind zero. Avem apoi, după cum am amintit, promoţiile naţionale, care se adresează tuturor clienţilor. Sunt, patru-cinci promoţii pe an, de sărbători avem black friday, aşa cum există la electrocasnice. Încercăm să ţinem pasul cu tot ce există pe piaţă.

Magazinul Lems asigură, la cerere, transport la domiciliu şi montaj mobilier, cu echipe specializate, formate din oameni ataşaţi şi fideli firmei.

„În ultimii ani, clientul a devenit mai exigent”

– Să spunem cumpărătorilor care este oferta Lems.

– Este variată şi de foarte bună calitate: dormitoare, livinguri, dinninguri, bucătării, mese, scaune, canapele, colţare, fotolii, toate marca Lemet, singulare sau la pachet. Ca noutate, în magazinele Lems există programe modulare, o gamă de module (corpuri) care, aranjate, după mărimi, culori, configuraţia camerelor, într-un proiect unitar, rezultă ceva ce ţi-ai dorit, un spaţiu mobilat modern, dar şi util. Ne putem juca cu modulele, nu este totul standartizat, acesta este avantajul mobilei Lems. Se poate renunţa sau se poate adăuga, în funcţie de cerinţele clientului. Totul se finalizează împreună cu clientul.

Noi ne-am focusat, fiind un magazin tânăr, pe ceea ce solicită piaţa, clientul. Am constatat că, după criza din 2009 – 2010, clientul a devenit mai pretenţios, în sensul că nu mai cumpără orice şi de oriunde. El vrea să ştie pentru ce dă banii, magazinul să fie sigur, consilierul să-l sprijine, calitatea să fie verificabilă. Din acel moment, percepţia clientului s-a schimbat total. Pliindu-ne pe aceste cerinţe, magazinul nostru a câştigat piaţa, a câştigat încrederea cumpărătorului. Avem asemenea semnale direct în magazin, dar şi pe site-ul societăţii, lucru care ne dă satisfacţii. De altfel şi partenerul nostru a impus, la preluarea francizei, norme şi reguli stricte, specifice dar şi generale, altfel riscăm să pierdem contractul

– În sistemul vânzărilor de mobilier există conceptul de garanţie?

– Da, garanţie şi post-garanţie. Conform legii, garanţia este de doi ani, în conformitate cu prevederile contractuale şi pe baza constatărilor specialiştilor noştri, din magazin şi de la fabrică.

La post-garanţie, atunci când se întâmplă deva după perioada de garanţie, dacă clientul vine la noi, nu-l putem refuza. Se procedează ca în perioada de garanţie, numai că remedierea sau o eventuală înlocuire, se plăteşte de către client.

„Acţionăm într-o piaţă dinamică şi concurenţială”

– La final, ce ar mai fi se spus clienţilor de toate vârstele, celor care sunt în căutarea unei mobile sau a unei piese care să-i îmbogăţească casa?

– Compania Lemet a parcurs toate etapele evoluţiei sale de a deveni o companie solidă şi de perspectivă, conectată permanent la realităţile economice din România. Compania Lemet acţionează într-o piaţă dinamică iar ritmul de schimbare a condiţiilor concurenţiale este accelerat. O componentă esenţială a succesului nostru este reprezentată de modul etic prin care am creat și susţinem renumele mărcii Lemet în relaţiile cu partenerii de afaceri.

Creat pe principiul „Expoziţia de mobilă din orașul tău”, magazinul LEMS transmite o stare de spirit: Buna dispoziţie de acasă. Un atu al mobilei LEMS este faptul că este foarte uşor configurabilă, clientul îşi poate personaliza mobila, alegând dintr-o paletă largă de culori şi modele, inclusiv cu specific popular (tapiţerii cu motive naţionale olteneşti, bucovinene etc), amănunt din ce în ce mai agreat de clientul român.

Reduceri de până la 55%

Începând cu 1 iulie şi până pe 18 august, în toate magazinele LEMS din ţară, inclusiv în Lems Bacău, sunt reduceri substanţiale, la toată gama de produse, de la 25 la 55 la sută. Informaţii suplimentare, la sediul din str. Mărășești, nr. 165 (Zona Orizont, vizavi de Biserica Sf. Gheorghe).

Magazinul LEMS oferă clienților săi posibilităţi de cumpărare prin creditare, în maximum 10 rate, având parteneriate cu mai multe bănci comerciale: Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, Alpha Bank, Unicredit, Garanti, Bancpost, ING, dar şi Card Avantaj şi Optimo de la Credit Europe Bank.