Mens sana in corpore sano. (Iuvenal, „Satire”, X, 356) Minte sănătoasă în corp sănătos. Latiniștii susțin, cu argumente interesante, că Iuvenal avea în vedere sufletul, atunci când se referea la mens. Treptat, zisa lui Iuvenal a fost „confiscată”, oarecum, de domeniul educației fizice…

Minte sănătoasă în corp sănătos? Știm că la una dintre cele mai importante lucrări beethoveniene, Simfonia nr. 9, compozitorul a început să lucreze în 1822, aceasta fiind prezentată, în premieră, în 1824. Beethoven era deja surd, dar mintea lui, deși corpul nu mai era sănătos, funcționa la parametri de geniu. Stephen Hawking. La 21 de ani, medicii au constatat că suferă de scleroză laterală amiotrofică. I-au spus că va mai trăi cel mult doi ani. A trăit 76 de ani. Paralizia a progresat ticălos. Complet imobilizat, și-a pierdut vocea, a fost nevoit să comunice cu ajutorul unui computer special. A devenit un reper al contemporaneității în cosmologia teoretică, relativitatea generală și mecanica cuantică. Cărțile sale – Teoria Universală, Scurtă istorie a timpului, Visul lui Einstein și alte eseuri, Universul într-o coajă de nucă, O mai scurtă istorie a timpului, George și cheia secretă a universului (coautor Lucy Hawking), George și vânătoarea de comori în cosmos (coautor Lucy Hawking), George Big Bangul (coautor Lucy Hawking), George și codul indescifrabil, George și luna albastră, Marele Plan – nu reprezintă bibliografie doar pentru savanți. Pe unele, chiar țâncii și adolescenții îndrăgostiți de știință le au în suflet. Astăzi vorbim despre axa Galileo Galilei – Newton – Einstein – Hawking. Beethoven și Hawking, două minți aflate în corpuri neprietene cu sănătatea, care au revoluționat lumea armoniilor și universul științei… Creațiile amândurora fac parte din tezaurul spiritului.

Prin 2001, Hawking a afirmat că rasa umană o să dispară înainte de sfârșitul acestui mileniu, cel mai probabil din cauza unui virus, nu a unei bombei atomice, dacă nu vor fi înființate colonii umane în spațiul cosmic. Nu era preocupat de armele nucleare, cele care presupun investiții uriașe, ci de armele biologice, care pot fi create în mici laboratoare, de către puțini specialiști, cu investiții mult mai reduse. Într-un interviu acordat acum vreo douăzeci de ani, spunea: „Pericolul este că putem crea, accidental sau voluntar, un virus care va distruge rasa umană până la sfârşitul acestui mileniu, singura soluţie fiind colonizarea spațiului cosmic”. Omenirea ar avea la dispoziție între 200 și 500 de ani, mai zicea el, pentru a-și găsi o nouă casă, dacă își dorește să supraviețuiască. Astăzi, „La Vanguardia”, cotidian spaniol fondat în 1881, a readus, cu nuanțe dramatice, în prim-plan, aceste vorbe.

Hawking era convins că invenția inteligenței artificiale, de care sunt obsedate atât Google, Facebook etc., ar putea să fie cea mai proastă invenție din toate timpurile. Era îngrijorat: „Mă tem că inteligența artificială va putea înlocui oamenii, în întregime”…

De ce-am invocat acel Mens sana in corpore sano? Pentru liderii politici ai lumii, dar și pentru politicienii de duzină, există protocoale de grad zero pentru gestionarea sănătății corpului lor, ca nu cumva mintea/ sufletul să le-o ia razna. Dacă unii dintre ei au un guturai ceva mai mofturos, bursele se prăbușesc. Efectul acestor investiții în sănătatea trupului lor îl cunoaștem: aproape zero. Ei sunt creatori de catastrofe. În gestionarea sănătății lui Hawking, omul cu minte genială în corp asediat de boli cronice, statul nu a investit o singură liră sterlină, un singur euro, deși acesta a oferit lumii, cu argumente științifice, nuanțe esențiale de înțelegere a Universului și avertismente care, privite cu responsabilitate, ne-ar fi ajutat să oferim viitorului speciei umane orizonturi de așteptare optimiste. Unul dintre aceste avertismente, referitor la armele biologice, a fost lansat, în cadrul unei conferințe, chiar în epicentrul nenorocirii mondiale actuale, China. În 2017, i-a bătut obrazul lui Trump, atunci când acesta a hotărât retragerea din Acordul climatic de la Paris, spunându-i că, prin gestul său iresponsabil, pune în pericol viața planetei.

Asupra mitului minții și sufletului care are fi sănătoase (doar) în corp sănătos trebuie privit mai nuanțat. Un corp sănătos poate găzdui o minte, un suflet aflate în mare ofsaid uman. Într-un corp bolnav pot locui, cel puțin uneori, o minte, un suflet care pot lecui mari vânătăi ale ființării.