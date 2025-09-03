Mitul autovehiculelor importate din Canada: ce trebuie să știe cumpărătorii

Din categoria miturilor frecvent întâlnite în rândul celor interesați de importul de autovehicule, recent a apărut o confuzie legată de mașinile aduse din Canada. Mai multe persoane s-au prezentat la reprezentanțele RAR cu vehicule importate din această țară, susținând că legislația canadiană ar fi similară cu cea europeană și că mașinile ar trebui să primească cartea de identitate a vehiculului (CIV) la fel ca cele provenite din Uniunea Europeană.

Reprezentanții RAR subliniază că această informație este complet eronată. Vehiculele fabricate pentru piața canadiană nu sunt omologate după normele UE și, pentru eliberarea CIV, este obligatorie parcurgerea procedurii de omologare individuală. Aceasta include, printre altele, un test dinamic pentru stabilirea normei de poluare: dacă vehiculul nu atinge cel puțin standardul Euro 3, CIV nu poate fi emis. Ulterior, sunt verificate marcajele de omologare pentru componente și subansambluri, se efectuează o inspecție tehnică și se analizează respectarea normelor europene.

RAR recomandă ca, înainte de achiziționarea unui autovehicul din afara UE, cumpărătorii să solicite informații despre proceduri și costuri prin formularul de petiții disponibil aici: https://prog.rarom.ro/petitii/. Este util ca reprezentanții RAR să primească și fotografii cu documentele vehiculului, pentru a putea oferi un răspuns clar înainte de achiziție. Procesul poate fi complex și, în anumite situații, poate face achiziția neprofitabilă.

De asemenea, atenția trebuie îndreptată asupra documentelor primite odată cu vehiculul, deoarece CIV nu poate fi eliberată pentru mașinile declarate scoase din uz, nereparabile sau „parts only”.

Autovehiculele destinate pieței europene, precum și cele provenite din țările AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Norvegia și Elveția), nu necesită parcurgerea procedurii de omologare individuală pentru eliberarea CIV.

Rămânerea informat este esențială pentru orice cumpărător care dorește să evite probleme și costuri neașteptate.