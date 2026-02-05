Mită de 3.000 de euro într-un dosar pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a sesizat instanța cu un acord de recunoaștere a vinovăției într-un dosar ce vizează săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prevăzută de Legea nr. 78/2000, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, într-un comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, la data de 29 ianuarie 2026, a fost înaintat Tribunalului Bacău acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul G.M., în care sunt reținute următoarele fapte: la 9 ianuarie 2026, acesta a promis suma de 3.000 de euro, iar la 12 ianuarie 2026 a remis efectiv suma de 1.500 de euro unei persoane denunțătoare, pentru ca aceasta, în calitate de organ de cercetare penală, să intervină în mod ilegal într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești.

În schimbul sumei de bani, inculpatul ar fi urmărit efectuarea unor demersuri în afara cadrului legal, astfel încât să se dispună o soluție favorabilă în dosarul în care era cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, inclusiv restituirea permisului de conducere. Fapta a fost constatată în flagrant.

Conform acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpatul urmează să fie condamnat la 2 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani și 6 luni, precum și la aplicarea unei pedepse complementare constând în interzicerea exercitării unor drepturi pe o perioadă de 3 ani.

Pe durata termenului de supraveghere, acesta va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, va participa la programe de reintegrare socială și va respecta măsurile de supraveghere prevăzute de Codul penal.

Totodată, instanța a fost sesizată cu propunerea de confiscare specială a sumei de 1.500 de euro, reprezentând banii folosiți pentru săvârșirea infracțiunii, precum și cu solicitarea obligării inculpatului la plata cheltuielilor judiciare.

Procurorii precizează că încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției reprezintă o etapă procedurală prevăzută de Codul de procedură penală și nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție, soluția finală aparținând instanței de judecată.