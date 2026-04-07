Mircea Lucescu – sfârșitul unei epoci în fotbalul românesc

Fotbalul românesc și european a pierdut una dintre figurile sale legendare. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați și respectați antrenori români din istorie, a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din București, după mai multe zile în care s-a aflat în stare critică în urma unui infarct miocardic.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei cariere de peste jumătate de secol în fotbal, o carieră în care a influențat generații de jucători și antrenori și a dus numele României în marile competiții europene.

De la jucător la strateg

Născut la 29 iulie 1945, la București, Mircea Lucescu a început ca jucător la Dinamo București, unde a câștigat mai multe titluri de campion al României și s-a impus ca unul dintre fotbaliștii importanți ai generației sale.

După retragerea din activitate, Lucescu a trecut rapid pe banca tehnică. A debutat ca antrenor la Corvinul Hunedoara, unde a început să-și contureze reputația de formator de talente și tactician inovator.

În anii ’80 a ajuns selecționerul Echipa națională de fotbal a României, pe care a condus-o la Campionatul European din 1984, prima participare a României la un turneu final continental.

Antrenorul care a cucerit Europa de Est

Cariera lui Mircea Lucescu a depășit cu mult granițele României. A antrenat în Italia, Turcia, Rusia și Ucraina, conducând unele dintre cele mai importante cluburi europene.

Printre echipele pe care le-a pregătit se numără:

Inter Milano

Galatasaray

Beșiktaș

Șahtior Donețk

Dinamo Kiev

Cel mai mare succes european al său a venit în 2009, când a câștigat UEFA Cup 2009 cu Șahtior Donețk, transformând clubul ucrainean într-o forță a fotbalului european.

În cei doisprezece ani petrecuți la Donețk, Lucescu a câștigat numeroase titluri și cupe interne, devenind unul dintre cei mai longevivi și de succes antrenori din Europa.

Ultimul capitol

În 2024, la aproape patru decenii de la primul mandat, Mircea Lucescu s-a întors la conducerea naționalei României, într-un gest simbolic care a emoționat lumea fotbalului.

După eliminarea României din cursa pentru Campionatul Mondial din 2026, antrenorul și-a dat demisia la începutul lunii aprilie 2026, invocând probleme de sănătate. La scurt timp după aceea, a suferit un infarct și a fost internat în stare gravă.

O moștenire uriașă

Mircea Lucescu rămâne unul dintre cei mai mari antrenori români din toate timpurile și o figură respectată în fotbalul mondial. Cariera sa a însemnat:

peste 40 de ani de antrenorat la nivel înalt

la nivel înalt trofee interne în mai multe țări

un trofeu european major

generații întregi de jucători formați sub conducerea sa

Moștenirea sa continuă și prin fiul său, Răzvan Lucescu, și el un antrenor de succes pe scena internațională.

„Il Luce”, un simbol

Pentru suporteri și pentru lumea fotbalului, Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor. A fost un profesor al jocului, un strateg rafinat și un ambasador al fotbalului românesc.

Moartea sa închide un capitol important din istoria sportului românesc, dar numele său va rămâne pentru mult timp sinonim cu inteligența tactică, disciplina și pasiunea pentru fotbal.