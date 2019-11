Doar promisiuni. Asta au obținut minerii de la Salina Târgu Ocna din partea reprezentanților companiei de sare SALROM. Ortacii băcăuani, alături de colegii de la celelalte trei sucursale din țară, sunt nemulțumiți față de decizia companiei de a nu mai acorda vouchete de vacanță angajaților SALROM. Prin urmare, pe parcursul întregii săptămâni trecute, salariații companiei au fost în grevă spontană, oprind lucrul.

Au urmat, firește, negocierile, doar că, de când au început, la mijlocul săptămânii, discuțiile nu s-au finalizat cu cevad concret. „ Am primit doar promisiunea că, luni, va fi parafată decizia de a ne acorda ceea ce am solicitat: tichetele de vacanță. Am decis să nu întrerupem protestul, până nu vedem documentul semnat, parafat, pentru suntem pățiți și nu vrem să ni se mai repete povestea”, a declarat Dan Popa, liderul minerilor de la salina Târgu Ocna.

Decizia de reacordare a voucherelor de vacanță a fost votată de trei dintre cei cinci membri care compun Consiliul de Administrație al societății de sare. Sindicaliștii cred că cei doi care s-au opus sunt reprezentanții Fondului Proprietatea, care deține 49% din acțiunile SALROM. De altfel, protestatarii i-au criticat pe reprezentanții Fondului Proprietatea că evită să facă cheltuieli (acordarea tichetelor, inclusiv investiții în producție etc.) tocmai pentru a le crește profiturile. „Tichetele de vacanță nu ar fi deloc un efort pentru companie, în condițiile în care noi am adus profit uriaș companiei. În schimb, pentru mineri înseamnă ceva. Gândiți-vă că un angajat al minei are un salariu de circa 2.000 de lei, iar tichetele astea ar reprezenta o creștere semnificativă a venitului acestuia”, a mai spus liderul minerilor de la Târgu Ocna.

Între timp, angajații Salinei nu au început lucrul, deși greva lor a determinat neajunsuri Combinatului de la Borzești, principalul beneficiar al minei de sare. În prezent, uzina Cimcomplex este alimentată în procent de 30 la sută din necesarul zilnic de saramură.