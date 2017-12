Mihai Banu a fost condamnat recent, într-un alt dosar, la 3 ani de închisoare, tot pentru trafic de influenţă Procurorii de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Bacău l-au trimis în judecată pe fostul deputat Mihai Banu, aflat în stare de deținere, pentru trafic de influență în formă continuată, dar şi doi administratori de firme, acuzaţi de infracţiunea de cumpărare de influență. „În perioada iulie 2010 – noiembrie 2011, inculpatul Banu Mihai, în calitate de deputat în Parlamentul României, ar fi pretins și primit, pentru partidul din care făcea parte, prin intermediul unei societăți comerciale, de la ceilalți doi inculpați, suma totală de 1.264.000 lei”, se arată în comunicatul DNA.

Banii ar fi fost pretinși și primiți, spun procurorii, pentru ca fostul deputat Banu să-și exercite influența asupra reprezentanților unei societăți comerciale, astfel încât aceasta să subcontracteze lucrările de îndiguire a râului Siret pe tronsonul Rotunda – Buruienești, comuna Doljești, din județul Neamț, firmelor administrate de ceilalţi doi inculpați din dosar. „De asemenea, inculpatul Banu Mihai ar mai fi solicitat contractantului ca o parte din sumele datorate subcontractorilor să fie achitate prin bilete la ordin, a căror valoare a fost încasată, în cele din urmă, de către inculpatul Banu Mihai. Pentru a exista o justificare legală a circuitului banilor, la solicitarea inculpatului Banu Mihai, între cele două societăți subcontractoare și firma care i-a remis contravaloarea biletelor la ordin au fost încheiate mai multe contracte de prestări servicii fictive", se mai precizează în comunicatul DNA. În acest dosar, care se va judeca la Tribunalul Bacău, s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților. Fostul deputat Mihai Banu a fost condamnat recent, tot într-un dosar instrumentat de DNA Bacău, la 3 ani de închisoare cu executare, pentru trafic de influenţă.

