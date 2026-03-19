Mihaela Băbușanu și-a lansat volumul bilingv „Interstelar / Interstellar” în context aniversar și a primit distincții pentru contribuția culturală și socială

Scriitoarea și jurnalista Mihaela Băbușanu și-a lansat săptămâna trecută, HUB Orizont din Bacău, cel mai recent volum de poezie, „Interstelar / Interstellar”, apărut la Editura Magic Print din Onești. Ediția bilingvă română–engleză marchează a noua apariție editorială a autoarei și continuă parcursul său dedicat poeziei contemporane și haiku-ului, confirmând maturitatea artistică și continuitatea unui demers literar dedicat sensibilităților contemporane.

Evenimentul a reunit peste 150 de invitați, printre care scriitori, jurnaliști, artiști, studenți, reprezentanți ai instituțiilor locale și județene și numeroși prieteni ai autoarei. Au fost prezenți membri ai Arhivelor Naționale, ai Direcției pentru Cultură Bacău, ai Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, cadre didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” – Facultatea de Litere, dar și scriitori și oameni de cultură veniți din Iași, Vaslui, Băbușa, Brusturoasa, Piatra-Neamț, Onești, Comănești, Slănic-Moldova și Roman, precum și rude și prieteni apropiați ai autoarei. Printre invitați s-au numărat și reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum consilierii județeni Lorena Maxim și Ionel Bălan, care au transmis mesaje de apreciere și susținere, precum și Romulus Bușnea, din partea Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, evidențiind astfel recunoașterea oficială a parcursului cultural și social al autoarei.

Volumul „Interstelar / Interstellar” a fost prezentat de Florentina Stanciu, Petre Isachi și Cornel Simion Galben, care au evidențiat atât direcțiile lirice, cât și maturitatea artistică a autoarei, analizând subtilitățile versurilor și modul în care acestea reflectă sensibilitatea contemporană. Atmosfera serii a fost îmbogățită de momente muzicale susținute de Mihaela și Marcel Bălan, Ramona Munteanu, precum și de recitalul lui Codrin Bogdan Cimpoeșu, care au creat o experiență culturală completă, combinând poezia cu muzica și arta performativă.

În cadrul lansării, au luat cuvântul Cornel Cepariu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala „Marius Mircu” Bacău, Dumitru Brăneanu, președintele Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Bacău, și conf. univ. dr. Paul-Claudiu Cotîrleț, deputat și cadru universitar. Mesaje de apreciere au fost transmise și de reprezentanți ai autorităților locale, printre care consilierii județeni Lorena Maxim și Ionel Bălan, întărind caracterul festiv și recunoașterea publică a parcursului profesional și cultural al autoarei.

Pe lângă florile și micile atenții primite din partea celor care o apreciază, Mihaela Băbușanu a fost onorată cu diploma din partea Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, în semn de recunoaștere pentru implicarea deosebită în păstrarea identității culturale și promovarea valorilor locale și naționale. De asemenea, a primit două diplome din partea grupului literar „Dincolo de Retina” și un tablou personalizat realizat de pictorul Ioan Maric și de pictorița Mihaela Zânica din Piatra Neamț, simboluri ale aprecierii pentru întreaga sa activitate creativă și implicarea în viața comunității culturale.

Licențiată în muzeologie și istorie, expert patrimoniu, bunuri cu valoare memorialistică și conservator în cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Mihaela Băbușanu este implicată activ în viața culturală a Bacăului și în promovarea personalităților locale, demonstrând o consecvență deosebită de-a lungul anilor. Ea și-a dedicat timpul dinamizării vieții culturale băcăuane prin proiecte precum „Japonia – departe, aproape de Bacău”, „Aleea florilor de plumb”, „Poezie cu eșarfă roz”, „Poezie și inginerie – fapte și oameni” și „Bacău – personalități ale locului”, realizat împreună cu jurnalistul Romulus Dan Bușnea. Această implicare a creat punți între generații, între literatură, istorie și patrimoniu, contribuind la formarea unei comunități culturale vii și receptive la artă și educație.

Pe lângă activitatea culturală, autoarea este cunoscută și pentru implicarea sa socială și caritabilă. Ea a coordonat campanii de donații în județele Bacău și Vaslui, administrează grupul „Donații, schimburi și împrumuturi Bacău”, care numără peste 2.000 de membri, grupul privat „Derzis Erudutior – Culture Connecting People”, cu aproximativ 1.000 de membri, și pagina „Bacău – personalități ale locului”, contribuind astfel la construirea unei comunități online solide și implicate. Aceste activități demonstrează preocuparea constantă a Mihaelei Băbușanu pentru sprijinirea comunității, promovarea valorilor culturale și sociale și dezvoltarea unui spațiu de dialog între artă, literatură și publicul larg.

Mihaela Băbușanu este muzeolog și expert în patrimoniu, membră a Uniunii Scriitorilor din România și a Uniunii Ziariștilor Profesioniști.

Volumul „Interstelar / Interstellar”, lansat în cadrul evenimentului, este al nouălea din creația sa, însumând cinci volume de poezie contemporană, inclusiv acest titlu, și patru volume de haiku, evidențiind astfel diversitatea și consistența operei sale literare.

Lansarea a marcat o etapă importantă în parcursul creator al autoarei, sintetizând ani de implicare, dedicare și pasiune pentru cultură și comunitate. Evenimentul a fost sprijinit de sponsori locali precum Simigeria Luca, Casa di Dulci, The Wine Room, Emilian Iojă, Dani Mar Decorațiuni, Familia Lecca, Vialux, Florăria Ioana, Fiald Horel & Spa, Axe Style Salon (Lili Moraru), Salon Andrada (Mihaela Constantin) și Mihnea Baran Photography, contribuind la crearea unei seri festive, emoționante și pline de momente artistice memorabile. Așadar, lansarea volumului „Interstelar / Interstellar” nu a fost un simplu eveniment prilejuit de o lansare de carte, ci și o sărbătoare a implicării culturale, sociale și umane a Mihaelei Băbușanu, care, prin perspectiva, dedicarea, implicarea sa și respectul pentru trecut, personalități și oameni, este recunoscută și apreciată ca atare de întreaga comunitate băcăuană.