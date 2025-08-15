Memoria Oituzului – Legende și eroism în amintirea neamului

Astăzi, 15 august 2025, reprezentanți ai Bazei 95 Aeriană au luat parte la ceremonia militară și religioasă dedicată eroilor Primului Război Mondial, desfășurată în Cimitirul Eroilor din comuna Oituz.

Locul sacru păstrează memoria a 18.600 de ostași înhumați aici, cei care, sub deviza „Pe aici nu se trece!”, au apărat cu vitejie pământul țării, inspirați de curajul generalului Eremia Grigorescu.

Ajunsă la cea de-a XXVIII-a ediție, manifestarea a fost organizată de Garnizoana Bacău, în colaborare cu Unitatea Administrativ-Teritorială Oituz, reafirmând legătura dintre trecut și prezent.

Ceremonia a adus un omagiu solemn celor care și-au dat viața pentru libertatea și demnitatea națională, amintind că, prin cinstirea eroilor, se clădește viitorul țării.

Recunoștință eternă tuturor celor care au căzut pentru patrie!