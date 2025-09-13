Medici din Bacău, anchetați pentru participarea la o conferință despre efectele adverse ale vaccinurilor anti-COVID

În vreme ce în Statele Unite subiectul efectelor secundare post-vaccinare anti-COVID este abordat deschis și transparent, în România orice încercare de a ridica public astfel de teme atrage anchete și sancțiuni disciplinare.

Colegiul Medicilor Bacău a deschis o investigație împotriva a doi medici din județ care au participat, la începutul lunii septembrie, la conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală”, desfășurată la Brașov. În cadrul evenimentului, mai mulți specialiști au discutat despre posibilele efecte adverse ale vaccinurilor anti-COVID și despre necesitatea unei dezbateri științifice mai ample.

Cei doi medici vizați de anchetă sunt dr. Tatiana Uruioc, medic specialist neurolog la Spitalul Buhuși, și dr. Oana Secară, medic primar Igienă și medic specialist Dermato-Venerologie la Spitalul Municipal Onești.

Reacții ale spitalelor

Conducerea Spitalului Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești s-a delimitat public de declarațiile medicului Oana Secară.

„Prezența doamnei doctor la această manifestare a fost exclusiv în calitate personală și nu a reprezentat în niciun fel poziția sau politica instituției noastre”, se arată în comunicatul transmis de spital.

La rândul său, Spitalul Buhuși a catalogat conferința de la Brașov drept „eveniment medical neacreditat” și a solicitat Colegiului Medicilor cercetarea disciplinară a dr. Tatiana Uruioc. În plus, conducerea spitalului analizează suspendarea numirii acesteia din funcția de coordonator al Compartimentului de Neurologie și al Compartimentului de Recuperare Medicală Neurologică, până la finalizarea anchetei interne.

Cum se discută problema în alte țări

Contrastul cu modul în care alte state abordează problema efectelor secundare post-vaccinare este evident.

În Statele Unite, agenții federale precum CDC și FDA publică rapoarte periodice privind reacțiile adverse, pe baza datelor colectate în sistemul VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). Deși platforma nu stabilește relații de cauzalitate, oferă acces public la informații brute, pe care cercetătorii și opinia publică le pot analiza.

În Marea Britanie, autoritatea de reglementare MHRA gestionează schema de raportare „Yellow Card”, unde medicii și pacienții pot semnala direct posibile efecte adverse. Datele sunt centralizate și comunicate public, fără ca medicii care aduc în discuție aceste chestiuni să fie sancționați.

În Franța, Agenția Națională pentru Siguranța Medicamentelor (ANSM) a lansat încă din 2021 rapoarte transparente cu privire la evenimentele adverse, inclusiv cele grave, asociate vaccinării. Discuțiile pe această temă au fost purtate nu doar în mediul medical, ci și în spațiul public, ca parte a unui proces de informare a populației.

O dezbatere sensibilă

Situația de la Bacău redeschide discuția despre limitele libertății de exprimare profesională în sistemul medical românesc. În timp ce la nivel internațional autoritățile caută echilibrul între promovarea campaniilor de vaccinare și transparența privind posibilele efecte adverse, în România vocile critice riscă să fie reduse la tăcere prin anchete disciplinare și presiuni instituționale.