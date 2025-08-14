Material lemnos fără documente, depistat în trafic de polițiștii din Comănești

Un echipaj de poliție din cadrul Poliției Orașului Comănești a depistat pe strada Moldovei un bărbat de 38 de ani, din comuna Asău, care transporta cu o autoutilitară aproximativ 41 m³ de bușteni, fără ca, la momentul verificării, să dețină documentele specifice de transport.

Verificările au arătat că documentele au fost încărcate în aplicația SUMAL ulterior momentului depistării în trafic.

Polițiștii au întocmit dosar penal, iar întreaga cantitate de material lemnos, evaluată la 12.800 lei, a fost predată Ocolului Silvic Comănești.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului, pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale.