La data de 13 februarie a.c., polițiștii din Dămieneşti au depistat în trafic, un tânăr de 18 ani, din localitate, care transporta, cu un atelaj hipo, cantitatea de 0,500 mc lemn foc esenţă frasin, pentru care nu deținea documente de proveniență și transport.

Tânărul a fost sanționat contravențional, iar materialul lemnos, în valoare de 430,5 lei, a fost confiscat și predat în custodie Ocolului Silvic Traian. La aceeaşi dată, poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Brusturoasa au depistat în trafic, un bărbat de 51 de ani, din Comăneşti, care transporta, cu o autoutilitară, cantitatea de 3,09 mc lemn de foc, esenţă fag, pentru care nu deținea documente de proveniență și transport.

Bărbatul a fost sanționat contravențional cu amendă în valoare de 5000 de lei, iar materialul lemnos, în valoare de 772,5 lei, a fost confiscat. Poliţiştii din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Buhoci au depistat în trafic, un tânăr de 20 de ani, din Horgeşti, care transporta, cu o autoutilitară, cantitatea de 1,875 mc material lemnos, respectiv, cherestea, pentru care nu deținea documente de proveniență și transport.

Bărbatul a fost sanționat contravențional cu amendă în valoare de 5000 de lei, iar materialul lemnos a fost confiscat şi predat Ocolului Silvic Traian.

