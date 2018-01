La data de 23 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Brusturoasa au depistat un bărbat de 62 de ani, din comuna Agăş, bănuit de comiterea infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori. Bărbatul ar fi tăiat ilegal şi sustras din fondul forestier privat un arbore, specia fag cu diametrul de 78 cm. Poliţiştii au recuperat 5,76 m.c. material lemnos, în valoare de 2557,24 lei pe care l-au predat reprezentanţilor Ocolului Silvic Ciobănuş. În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori. La aceeaşi dată, poliţiştii din Comăneşti au depistat un tânăr de 24 de ani, din judeţul Suceava, care transporta cu o autoutilitară cantitatea de 20,72 mc. material lemnos, cherestea răşinoase, având expirată valabilitatea avizului de însoţire. Poliţiştii au ridicat în vederea confiscării materialul lemnos, în valoare de 11.640 lei, iar faţă de conducătorul auto au luat măsura sancţionării contravenţionale cu amendă în valoare de 6000 de lei. 21 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.