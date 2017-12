La data 22 decembrie a.c. polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică Bacău au efectuat un control pe linia prevenirii și combaterii a delictelor silvice, pe raza comunei Asău.

Polițiștii au procedat la sancționarea contravențională a administratorului unei societăţi comerciale, cu amendă în valoare de 10000 lei și confiscarea valorică a cantității de 51, 41 mc material lemnos în valoare de 7712,13 lei, întrucât existau diferenţe între stocurile scriptice cu cele faptice. La aceeaşi dată, poliţiştii Secţiei 1 Bacău au depistat în trafic un bărbat de 51 de ani, din localitate, care transporta cantitatea de 1,40 m.c. material lemnos fără documente de transport.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional, iar materialul lemnos a fost confiscat şi predat Ocolului Silvic Bacău.

