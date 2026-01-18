Mașini parcate constant pe Strada Plopilor

În fiecare zi trec pe Strada Plopilor din Bacău, spre serviciu, și am observat o problemă care persistă de mai multe luni.

În dreptul numărului 15 sunt parcate permanent trei mașini aparținând unei companii. Acestea par să fi fost aduse din altă locație, deoarece stau nemișcate de săptămâni întregi.

Din cauza acestora, sunt nevoit să intru într-o groapă adâncă din asfalt pentru a le ocoli, ceea ce reprezintă un risc pentru siguranța mea și a celorlalți participanți la trafic.

Aș dori să știu dacă cineva cunoaște ale cui sunt aceste vehicule și dacă există posibilitatea ca ele să fie relocate. În lipsa unei rezolvări, intenționez să sesizez Poliția Rutieră.

Vă mulțumesc anticipat pentru sprijinul acordat în aducerea acestei situații în atenția autorităților și a comunității.

Cu respect,

Un cititor