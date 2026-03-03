Mărțișoare și îmbrățișări pentru jandarmii montani din Slănic-Moldova, din partea copiilor de la Centrul „Sf. Luigi Scrosoppi”

Surpriză inedită pentru jandarmii montani din stațiunea Slănic-Moldova, care au avut parte de un moment emoționant în timpul unei patrulări obișnuite.

Trei copii de la Centrul pentru Servicii Sociale „Sf. Luigi Scrosoppi” și-au exprimat recunoștința față de jandarmii montani, cu care au legat în timp o relație apropiată, construită prin plimbări pe potecile din stațiune, excursii în natură și activități preventive dedicate siguranței.

Cei mici au pregătit, cu migală, mărțișoare realizate manual, din fire colorate și floricele, însoțite de bilețele cu mesaje simple, dar pline de sinceritate. Darurile au fost oferite jandarmilor la începutul unei misiuni de patrulare, transformând o zi obișnuită într-un moment special pentru întreaga echipă a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.

Reprezentanții jandarmeriei au transmis că astfel de gesturi le oferă motivație și le reamintesc importanța activităților desfășurate zilnic în sprijinul comunității, bucuria copiilor fiind cea mai sinceră răsplată pentru munca lor.