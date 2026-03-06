Martie 1973: când sportul de masă devenea spectacol civic

În primăvara anului 1973, presa locală consemna una dintre acele manifestări care caracterizau viața publică din România socialistă: competițiile sportive de masă organizate cu ocazia marilor sărbători din calendarul oficial. Un articol apărut în ziarul „Steagul roșu” din 6 martie 1973 descria în detaliu o amplă acțiune sportivă dedicată Zilei Internaționale a Femeii, intitulată sugestiv „Cupa 8 Martie”.

Evenimentul nu era doar o competiție sportivă, ci și o demonstrație de mobilizare socială, tipică epocii, în care sportul, educația și propaganda civică se intersectau.

O competiție organizată la scară județeană

Competiția a fost organizată de mai multe instituții reprezentative ale sistemului socialist: Consiliul județean pentru educație fizică și sport, Consiliul județean al U.G.S.R. (Uniunea Generală a Sindicatelor din România), Comitetul județean al U.T.C. (Uniunea Tineretului Comunist) și Inspectoratul școlar județean.

Aceste structuri coordonau în mod frecvent activități sportive destinate populației largi, în special tineretului și muncitorilor, promovând ideea sportului ca instrument de sănătate, disciplină și solidaritate colectivă.

Potrivit relatării din ziar, duminică, 4 martie 1973, în întreg județul Bacău s-au desfășurat întreceri sportive dedicate femeilor și tinerelor, iar punctul central al manifestărilor a fost municipiul Bacău.

Startul: peste o mie de participante

La ora 8:30, în fața Casei de cultură „Vasile Alecsandri”, peste 1.000 de tinere s-au aliniat pentru ceremonia de deschidere. Participantele reprezentau numeroase asociații sportive ale vremii, provenite din școli, întreprinderi sau instituții.

Printre acestea se aflau organizații sportive cunoscute ale epocii: „Voința”, „Știința”, „Confecția”, „Proletarul”, „Partizanul”, dar și licee importante din oraș – Liceul „Vasile Alecsandri”, Liceul pedagogic, Liceul „Lucrețiu Pătrășcanu” sau Liceul pentru industria lemnului.

Atmosfera descrisă în articol era una vibrantă. Deși vremea era rece, publicul numeros – profesori, activiști sportivi, reprezentanți ai organizațiilor de masă și simpli spectatori – a rămas pe margine pentru a urmări întrecerile.

Crosul de dimineață

Prima probă a competiției a fost crosul, startul fiind dat la ora 9 din fața Hotelului-restaurant „Bistrița”.

Traseul nu era foarte lung, dar devenise dificil din cauza gheții care mai persista pe alocuri. În categoria 16–19 ani, victoria a revenit elevei Ioana Cerbu, de la Liceul economic. Pe locul al doilea s-a clasat colega sa Stratia Paraschiv, iar pe locul al treilea Olimpia Biciușcă, elevă la Liceul „Vasile Alecsandri”.

În cursa dedicată tinerelor peste 19 ani, aproximativ 400 de participante au pornit într-un ritm foarte alert. Pe traseu, însă, entuziasmul începutului și-a spus cuvântul, iar unele concurente au cedat.

Podiumul a fost dominat de studentele Institutului pedagogic. Mihaela Neagu a câștigat proba, fiind urmată de Ana Mareș și Veronica Popescu. La scurtă distanță au sosit și două tinere muncitoare: Jenica Focșa, de la Fabrica „Letea”, și Teodora Fîntînaru, de la Fabrica de confecții.

Competiții în șase săli sportive

În paralel cu proba de cros, alte șase discipline sportive se desfășurau în diferite săli din oraș.

În Sala Liceului nr. 3 s-au disputat meciurile de baschet, organizate în reprize scurte, dar intense. Emoțiile și tensiunea erau comparabile cu cele ale marilor competiții, iar unele sportive au părăsit terenul în lacrimi după înfrângeri.

Finala a fost câștigată de echipa Institutului pedagogic, urmată de echipa viitoarelor învățătoare și de reprezentantele Liceului pentru industria lemnului.

În Sala Școlii Sportive s-au desfășurat meciurile de volei, unde tribunele s-au umplut încă înainte de startul primei partide. Echipele cu cei mai numeroși susținători au fost „Confecția”, „Tinerețea” și Institutul pedagogic, care au ocupat în final și locurile pe podium.

La Arena „Viitorul”, competiția de popice a adunat sportive cu experiență. Cele mai bune rezultate au fost obținute de Elena Țuțanici („Voința”), Maria Gheorghiță („Energo”) și Lili Galeru („Viitorul”).

Gimnastică, șah și tenis de masă

Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale competiției s-a desfășurat în Sala Tineretului, unde a avut loc concursul de gimnastică. Zeci de părinți au venit să-și susțină fiicele, iar competiția a fost extrem de strânsă. La ambele categorii – maestre și categoria I – diferența dintre locul întâi și locul doi a fost de doar o zecime de punct.

Antrenoarea Marina Bibire a remarcat emoțiile concurentelor, explicând că acesta era primul concurs al anului. De asemenea, două gimnaste importante au lipsit: Gabriela Trușco, aflată într-un turneu al selecționatei României în Statele Unite, și Felicia Cornea, care se recupera după o accidentare.

Ultimele finale ale zilei s-au disputat la Casa de cultură, unde au avut loc întrecerile de șah și tenis de masă.

La tenis de masă, finala era anticipată de specialiști: Lovin și Jugaru, ambele sportive ale clubului „Voința”. În schimb, la șah s-au produs surprize încă din fazele preliminare. Finala a fost câștigată de Aurica Stanciu, jucătoare de la Fabrica „Partizanul”, care a reușit să învingă favorita competiției.

Sportul de masă în România anilor ’70

Articolul din „Steagul roșu” reflectă un fenomen caracteristic României socialiste: promovarea sportului de masă. Autoritățile considerau activitatea fizică un element esențial pentru formarea „omului nou”, iar competițiile colective erau organizate frecvent în școli, fabrici și instituții.

Evenimentele sportive dedicate Zilei de 8 Martie aveau și o dimensiune simbolică. Ele subliniau rolul femeii în societatea socialistă, promovând ideea participării active a femeilor în toate domeniile vieții sociale, inclusiv în sport.

Astfel de manifestări erau, în același timp, competiții autentice, dar și ocazii de mobilizare comunitară și de afirmare a solidarității colective.

O fotografie a unei epoci

Privit astăzi, articolul din 1973 nu este doar o cronică sportivă. Este și o fotografie socială a epocii: licee, fabrici, organizații de tineret, competiții organizate în întreg orașul și o participare impresionantă a publicului.

Într-o zi rece de martie, peste o mie de tinere din Bacău au alergat, au jucat baschet și volei, au aruncat bile la popice sau au mutat piese pe tabla de șah, transformând orașul într-o adevărată arenă sportivă.

Iar pentru câteva ore, „Cupa 8 Martie” a fost mai mult decât o competiție: a fost un moment în care sportul, comunitatea și spiritul unei epoci s-au întâlnit într-un singur eveniment.