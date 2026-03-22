Marșul pentru Viață – Comănești, un drum al solidarității

Sub un cer de început de primăvară, orașul Comănești din județul Bacău a devenit ieri locul unei impresionante manifestări de solidaritate și implicare civică. Marșul pentru Viață a adunat laolaltă sute de oameni – copii, tineri, familii și vârstnici – uniți de dorința de a transmite un mesaj de respect pentru viață și responsabilitate față de comunitate.

Evenimentul a început la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de unde participanții au pornit într-un marș pașnic prin oraș. În fruntea coloanei s-au aflat numeroși preoți, purtând veșminte liturgice, simbol al sprijinului spiritual acordat inițiativei. Atmosfera a fost una caldă și emoționantă, participanții purtând baloane roșii și bannere cu mesaje de susținere pentru viață.

Pe parcursul traseului, marșul a fost însoțit de jandarmii băcăuani, care au asigurat buna desfășurare a evenimentului și siguranța tuturor celor prezenți. Prezența lor a contribuit la menținerea unui cadru organizat și liniștit, astfel încât participanții să poată parcurge în siguranță drumul până la destinația finală.

Traseul a continuat până la Centrul de Agrement Trotuș „Ionuț Iftimoaie”, unde participanții s-au adunat la finalul marșului, într-o atmosferă de comunitate și reflecție. Drapele, icoane și pancarte au însoțit coloana, iar numeroase familii cu copii au demonstrat că mesajul evenimentului este unul care traversează generațiile.

Marșul pentru Viață de la Comănești a fost mai mult decât o simplă deplasare prin oraș. A fost un gest colectiv de solidaritate, un moment în care comunitatea s-a adunat pentru a reafirma valorile responsabilității, speranței și respectului pentru viață.

Prin prezența numeroasă și atmosfera pașnică, evenimentul a arătat că spiritul civic și solidaritatea pot aduce împreună oameni diferiți, uniți de dorința de a transmite un mesaj pozitiv pentru viitor.