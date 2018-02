Mărturisesc că, de pământ, nu sunt băcăuan. Originile mele sunt comune, ca să spun așa, cu ale Nadiei Comăneci, născut fiind, și crescut, în Onești – un târg care, odată, promitea să ajungă mult mai departe decât unde se situează acum. În fine, nu despre asta este vorba, ci mai curând despre faptul că, înainte de ’89, ca să ajungi să lucrezi în municipiul Bacău și, apoi, să te și stabilești aici, trebuia să ai motive întemeiate, altfel nu primeai „viză”. Și asta deși Bacăul, culmea!, nu era declarat „oraș închis”, ca altele din țară. Trecerea de la mic la mare a însemnat ceva pentru mine și pentru familia mea. Aveam să găsesc în Bacău multe dintre oportunitățile care, în orașul de baștină, lipseau. Perioada de început a democrației chiar dezvăluia un oraș cu un potențial economic de excepție, alături de giganții vremii apărând firme care parcă aveau aripi – așa ce se dezvoltau. Cu toate acestea, cu excepția unui singur primar, din păcate, Bacăul nu prea a avut un edil căruia să-i pese de cum arată urbea sau de direcția în care să se îndrepte, deși, iată!, au trecut aproape două decenii. Și nici consilieri locali (unii ocupă fotoliile de acolo – de pomană, firește – cam tot de 20 de ani). Or, să fim sinceri, un primar nu poate face aproape nimic fără sprijinul consilierilor locali, aleși și ei tot de popor, amănunt pe care mulți îl uită, amintindu-și de noi doar înainte de alegeri. De la actualul primar, sincer, am așteptări multe și chiar înclin să-i ofer credit, să fiu răbdător cu el. Asta doar pentru că am observat mult mai multă bună intenție în proiectele pe care le promovează în CL. Să amintesc, în treacăt, despre milioanele de euro pe care Primăria le-a câștigat, prin proiecte ce vizează populația cea mai vitregită a urbei aflată în periferiile Bacăului. Mărginenii care, cine nu știe, reprezintă aproape un sfert din populația municipiului, un capital electoral de luat în seamă. La modul cel mai serios. 0 SHARES Share Tweet

