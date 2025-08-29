„Marea Pisiceală” – avanpremiera Campionatului Mondial Felin din octombrie!

Sâmbătă, 30 august 2025, între orele 10:00 și 13:00, iubitorii de pisici din București sunt invitați la un eveniment spectaculos și inedit – „Marea Pisiceală”, organizat la Auchan Titan.

Evenimentul reunește o selecție de pisici de rasă cu palmares impresionant, adevărate vedete ale expozițiilor internaționale, într-o prezentare relaxată, educativă și accesibilă publicului larg.

Publicul va avea ocazia rară de a întâlni adevărate legende ale ringului de expoziție, printre care:

• Supreme Champion KING’S ODYSSEY GALATEA – Devon Rex, dublă National Winner (2022 & 2023), cu titlurile Distinguished Show Merit (10 Best in Show) și Distinguished Senior Merit (5 Best in Show după vârsta de 7 ani).

• CH JCH Hitomi of Winter Foxes – British Shorthair argintiu, campioană la juniori (5 Best in Show înainte de un an) și la adulți.

• Puii Campionului European 2024, Norvegianul de Pădure RO WILD FOREST’S NORDRI*:

– STELLAR, QASIDA și QUEBRADITA – promisiuni ale generației următoare de campioni

• IC Ambersands Artemis of Bengalcat – Bengal argintiu, deținător al titlului Black Sea Winner 2025, un exemplar spectaculos și atletic.

• Hector of Candice’s Cats – British Shorthair auriu, fost Campion la categoria pisoi, acum adult și pretendent serios la titlul de Campion Mondial.

• LT Monoceros Jolly Joseph* – Oriental Negru, Grand International Premior și National Winner, cu o prezență scenică unică in România

• RO*Cat Man Felix Samurai – Exotic Shorthair mascul, culoare n 22 62 – o apariție elegantă și expresivă.

• RO*Cat Man Felix Samantha – Persană feminină a 03 24 – o aristocrată blândă cu blană ca mătasea.

• Old Spiced of ZamZia*RO – Maine Coon argintiu tabby, un motanel și blând si iubitor

• GIC JCH KCH Muhtesem Original Sin*KZ – Maine Coon albastru, campion internațional multiplu.

„Marea Pisiceală” este un eveniment de promovare a celui mai important moment felin al anului: Campionatul Mondial Felin – FIFe World Winner Show 2025, care va avea loc în premieră în România, pe 25–26 octombrie la ROMEXPO.

Cu peste 1.000 de pisici din toată lumea, World Winner Show este considerat „Olimpiada felină” și va aduce la București elita absolută a crescătorilor și iubitorilor de pisici.

Evenimentul este non-competițional, cu scop educativ și promoțional, și se desfășoară în condiții stricte de siguranță și bunăstare, sub supravegherea Federației Felis România. Accesul publicului este gratuit.