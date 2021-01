Indiferent ca vorbim de o geanta de mana, o geanta de laptop, un portofel ori o geanta de voiaj cu totii ne dorim calitate la un pret bun. Prin urmare, indiferent de varsta, sex si jobul pe care il avem cautam sa gasim cele mai bune produse, bineinteles… la un pret cat mai bun. Dupa cum stii si tu, produsele din piele naturala sunt apreciate de foarte multi dintre noi, iar acest lucru se datoreaza in mare parte calitatilor extraordinare pe care acest material le poseda; ne referim bineinteles la rezistenta, aspect, flexibilitate, confort, durabilitate, impermeabilitate si eleganta. La toate aceste calitati mai adaugam si faptul ca, cu o intretinere minima, un produs din piele naturala, tabacit cu substante vegetale, poate rezista o viata intreaga, unde mai pui ca in timp va capata un aspect aparte, autentic si plin de stil.

Nu credem ca este o surpriza pentru nimeni ca acest material, si anume pielea 100% naturala este capabila sa ofere produsului finit, indiferent de genul combinatiilor vestimentare in care se regaseste si indiferent de gama de culori folosita in realizarea acestuia, un stil si un rafinament aparte, care va atrage privirile tuturor.

Daca iti doresti o geana din piele 100% naturala, care sa respecte toate standardele de calitate, sa faca fata cu brio testului pe care trecerea timpului il ofera si care sa fie in pas cu ultimele tendinte in materie de design, atunci iti recomandam sa verifici cu incredere si ofertele de pe Manier.ro .

Istoria si povestea Manier

Povestea Manier a prins viata in anul 2014. Iar de atunci pana in prezent compania si-a stabilit cateva principii sanatoase si cel mai important, corecte pentru cumparator, transformand afacerea intr-o pasiune. Totodată facand din comercializarea unei game ce cuprinde peste 2500 de produse din piele 100% naturala, toate de o calitate ireprosabila, scopul lor principal. Prin urmare, daca iti doresti o geanta, o curea, un portofel ori o borseta sau servieta din piele 100 % naturala, atunci Manier.ro este locul ideal pentru tine. Toate produsele din piele sunt importante din Italia, tara recunoscuta pentru produsele sale de lux din aceasta nisa. Mai mult decat atat, acestea respecta cele mai inalte standarde de calitate si se adreseaza atat femeilor, cat si barbatilor.

De ce sa optezi pentru produsele din piele comercializate de Manier? Deoarece obiectivul lor principal este acela de a livra clientilor sai produse de o calitate ireprosabila, tinand cont intotdeauna si de le cele mai noi tendinte in materie de design. Mai mult decat atat, echipa tanara din care este alcatuita echipa Manier pune accent pe detalii, pe satisfacerea cerintelor clientilor, pe respectul oferit clientilor – lucru care se concretizeaza prin produsele si serviciile de calitate pe care le ofera, dar si prin abilitatea de anticipare permanenta a cerintelor acestora.

De asemenea, Manier.ro dispune de o gama variata de genti din piele 100% naturala; aceasta cuprinde peste 2500 modele, iar numarul este intr-o continua crestere, pentru ca acestia isi doresc sa le ofere clientilor sai diversitate, tinand intotdeauna pasul si cu ultimele noutati din moda.

Comanda si livrare

Daca ai gasit produsul tau favorit, ai verificat greutatea, dimensiunile, culorile, pretul, dar si estimarea de livrare poti trece la urmatorul pas, si anume adaugarea produsului in cosul de cumparaturi virtual. De asemenea, inainte de a apasa butonul Finalizeaza Comanda vei fi informat ca produsul a fost adaugat in cos, si ti se va aduce la cunostinta ca toate comenzile care depasesc suma de 200 lei beneficiaza de livrare GRATUITA. Iar in acest moment nu iti mai ramane decat sa finalizezi comanda, si anume: sa iti creezi un cont in cazul in care nu detii deja unul, sa completezi adresa de livrare si bineinteles sa selectezi optiunea de plata.

In ceea ce priveste livrarea nu trebuie sa iti faci griji, unul din punctele forte pe care cei de la Manier.ro le detin, este rapiditatea livrarii. Acest lucru este posibil datorita stocului mare de produse pe care acestia le au in permanenta pe stoc, lucru care le permite efectuarea livrarii produselor in 24 de ore din momentul in care clientul a plasat comanda cu produsele sale preferate. In cazul in care comanda este plasata in weekend si in zilele de sarbatoare legala, expedierea coletului se va efectua in prima zi lucratoare. Iar daca optezi pentru un produs realizat in editie limitata, vei fi informat inainte de plasarea comenzii daca produsul este in stoc si cat va dura ca acesta sa ajunga la tine.

Garantie si Retur

Garantia este si el un punct extrem de important, atunci cand realizezi o comanda online. Prin urmare fiecare produs comandat de pe site-ul Manier.ro este insotit de un Certificat de Garantie. Mai mult decat atat, in baza acestuia poti returna produsul in caz de neconformitate si poti cere fie pentru inlocuirea lui, fie returnarea sumei pe care ai platit-o pentru produsul respectiv. Astfel, nu trebuie sa iti mai faci griji ca nu vei primi un produs de calitate.

Doresti sa iti achizitionezi o geanta de voiaj, ori una pe care sa o porti in ocaziile mai speciale, ori iti doresti un rucsac sau un portofel pe care sa il faci cadou iubitului, prietenului, tatalui sau sotului tau? Ei bine, Manier este locul potrivit. Asa cum iti spuneam la ei vei gasi produse confectionate din piele 100% naturala, de o calitate net superioara altor magazine din Romania, si cel mai important vei plati pentru ele un pret corect. Te invitam sa accesezi site-ul, sa verifici ofertele si bineinteles toate categoriile de produse, caci oferta lor cuprinde o selectie impresionanta de genti, curele, portofele, port-chei, port-monede din piele 100 % naturala, importate din Italia, de care te vei indragosti imediat.