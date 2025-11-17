Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău a prezentat digitalizarea paturilor ATI la Conferința SIGMED din Cluj-Napoca

În cadrul Conferinței SIGMED, care reunește profesioniști pasionați de transformarea digitală în domeniul medical, Savin Ion-Marius, managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, a susținut prezentarea „Digitalizarea paturilor ATI – un pas strategic spre medicina inteligentă la Spitalul Județean de Urgență Bacău”.

Proiectul de digitalizare a secției de terapie intensivă reprezintă un pas important în modernizarea sistemului medical băcăuan.

Noile tehnologii permit o monitorizare mai precisă a pacienților, optimizează intervențiile medicale și sprijină echipa ATI în luarea deciziilor rapide și informate.

Conform managerului, digitalizarea contribuie semnificativ la creșterea siguranței pacientului, prin intervenții mai rapide, date exacte și un control riguros al parametrilor vitali.

Participarea Spitalului Județean de Urgență Bacău la SIGMED subliniază importanța investițiilor în soluții inovatoare și a conectării constante la tendințele actuale din domeniul sănătății. Proiectul face parte din strategia instituției de a construi un spital mai inteligent, mai sigur și mai eficient, orientat către nevoile reale ale pacienților.