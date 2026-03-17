Manager SJU Bacău: „Succesul în lupta împotriva cancerului depinde de colaborarea dintre specialități”

Principalele provocări și oportunități din îngrijirea pacientului oncologic au fost discutate în cadrul primei Mese Rotunde organizate la deschiderea Conferinței Regionale Interdisciplinare Onco Multi Suport, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților, manageri de spitale, medici din mai multe specialități și organizații de pacienți.

Participanții au purtat un dialog aplicat privind dezvoltarea programelor de screening pentru cancer, optimizarea traseului pacientului între unitățile medicale și nevoia de investiții continue în infrastructura spitalicească. De asemenea, în cadrul discuțiilor a fost evidențiat deficitul de medici specialiști în teritoriu și impactul acestuia asupra accesului pacienților la servicii medicale de specialitate.

Un punct central al dezbaterii l-a reprezentat necesitatea consolidării colaborării interdisciplinare între diferite specialități medicale, pentru a asigura pacienților oncologici un diagnostic mai rapid, tratamente coordonate și o îngrijire integrată.

Participanții au subliniat că îmbunătățirea îngrijirii oncologice poate fi realizată doar printr-o cooperare reală între specialități, instituții medicale, autorități și organizații de pacienți, precum și prin dezvoltarea unor parteneriate regionale funcționale.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, ec. Ion-Marius Savin, a arătat că succesul în lupta împotriva cancerului depinde de capacitatea sistemului medical de a lucra integrat.

„Pacientul oncologic nu este pacientul unei singure specialități, ci al unei întregi echipe medicale. Succesul în lupta împotriva cancerului depinde de capacitatea noastră de a lucra împreună – medici din specialități diferite, instituții medicale, autorități și organizații de pacienți”, a declarat acesta.

Potrivit managerului SJU Bacău, discuțiile din cadrul conferinței au evidențiat provocări reale ale sistemului medical, de la nevoia dezvoltării programelor de screening și optimizarea traseului pacientului, până la deficitul de specialiști și necesitatea investițiilor continue în infrastructura medicală.

El a precizat că, în ultimii ani, Spitalul Județean de Urgență Bacău a făcut pași importanți în modernizarea infrastructurii medicale, cu sprijinul Consiliului Județean Bacău, prin dotarea cu aparatură imagistică de ultimă generație, precum RMN performant, CT spectral și PET-CT, echipamente care permit un diagnostic mai rapid și mai precis.

„Medicina modernă înseamnă nu doar tratament, ci și coordonare, comunicare și responsabilitate comună pentru pacient. Atunci când specialitățile medicale lucrează împreună, pacientul nu mai este nevoit să navigheze singur prin sistemul medical”, a mai declarat Ion-Marius Savin.

La finalul întâlnirii, participanții au salutat organizarea conferinței și au apreciat oportunitatea dialogului direct dintre specialiști, autorități și reprezentanții pacienților, exprimându-și dorința ca acest tip de întâlniri să continue și în anii următori prin organizarea unei noi conferințe regionale dedicate colaborării interdisciplinare în îngrijirea pacientului oncologic.