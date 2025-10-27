Mamă și fiică din Vrancea, rătăcite în pădure, salvate în comuna Urechești

O mamă și fiica sa, în vârstă de 13 ani, din județul Vrancea, au fost găsite în siguranță după ce s-au rătăcit în pădure, în comuna Urechești. Apelul la 112 al minorei a alertat autoritățile, după ce cele două persoane plecaseră de dimineață la cules de ciuperci și nu mai știau drumul înapoi spre casă.

Coordonatele apelului indicau că acestea se aflau într-o zonă împădurită din comuna Urechești, județul Bacău. Șeful de post, agent-șef adjunct de poliție Codiță Gheorghe, împreună cu pădurarul local, au demarat imediat căutările. Cele două au fost găsite la aproximativ 1 km de un drum forestier și la circa 6 km de domiciliul lor.

Persoanele erau speriate și dezorientate. Polițistul le-a oferit apă și le-a liniștit, solicitând sprijinul unui pădurar din județul Vrancea pentru a le asigura întoarcerea acasă în siguranță.

Autoritățile recomandă precauție celor care se aventurează în zone împădurite sau muntoase: anunțați pe cineva unde mergeți, luați telefonul mobil încărcat cu GPS, verificați starea vremii, purtați echipament adecvat și rămâneți pe trasee cunoscute.