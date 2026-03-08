Mâini tari, inimă blândă – povestea doamnei Păduraru Elena, de 26 de ani în echipa jandarmilor băcăuani

De 8 Martie, gândurile noastre se îndreaptă către femeile care, prin discreție, muncă și dăruire, fac lumea din jurul lor mai bună. Printre ele se află și doamna Păduraru Elena, o prezență familiară de peste un sfert de secol în curtea Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău. Pentru mulți dintre jandarmi, ea nu este doar o colegă, ci un sprijin constant, un om care a știut întotdeauna să îmbine rigoarea cu bunătatea.

Drumul ei în familia jandarmilor băcăuani a început la 1 martie 2000. De atunci, zi de zi, cu răbdare și seriozitate, s-a asigurat că lucrurile merg așa cum trebuie. Unitatea a devenit pentru ea mai mult decât un loc de muncă – a devenit un spațiu în care și-a pus amprenta prin disciplină, grijă și responsabilitate.

Cei care au lucrat alături de ea spun că are mâini hotărâte și un suflet cald. Știe când să fie fermă și când să ofere o vorbă bună. Uneori îi mai mustră pe cei care greșesc, dar o face cu acea grijă sinceră pe care o ai pentru oameni apropiați. De aceea, colegii știu că, indiferent de situație, doamna Elena este acolo – gata să ajute, să îndrume și să pună lucrurile în ordine.

Viața nu i-a fost lipsită de încercări. Cu o forță tăcută, dar neclintită, a crescut singură trei copii, i-a sprijinit și i-a însoțit pe drumul lor în viață. Astăzi, îi privește cu mândrie: sunt oameni responsabili, integrați în comunitate, dovadă că sacrificiul și dragostea unei mame pot clădi destine.

Un alt rol care îi umple sufletul de bucurie este cel de bunică. Are două nepoțele pe care le iubește nespus și cu care petrece fiecare clipă posibilă. Pentru ea, aceste momente simple – o îmbrățișare, un zâmbet, o zi petrecută împreună – sunt cele mai prețioase.

Cuvintele care o definesc sunt simple, dar puternice:

„Niciodată nu m-am lăsat copleșită de probleme. Energia mea a venit întotdeauna de la copii; pentru ei nu m-a doborât nimic și pentru ei voi lupta mereu.”

Această hotărâre, dublată de blândețe și omenie, a făcut din doamna Păduraru Elena un exemplu pentru colegi și pentru comunitate.

Astăzi, de Ziua Internațională a Femeii, îi spunem „La mulți ani!” și îi mulțumim pentru toți acești ani de muncă, pentru seriozitate și pentru felul în care a știut să aducă lumină în jurul ei. Povestea ei vorbește despre responsabilitate, sacrificiu și bunătate, despre cum o femeie puternică poate schimba, prin gesturi simple și constante, viețile celor din jur.