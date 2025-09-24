Mai multe instituții din Bacău, vizate de un e-mail cu amenințări. Poliția: „Nu există indicii că ar fi real”

La data de 24 septembrie, mai multe instituții publice din județul Bacău au primit pe adresa oficială de e-mail un mesaj cu caracter de amenințare. Incidentul a fost sesizat Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău, care a declanșat imediat verificări.

Potrivit reprezentanților IPJ, după primele investigații nu au fost identificate elemente care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Totuși, autoritățile tratează cazul cu maximă seriozitate și au anunțat că măsurile de verificare și monitorizare continuă.

„Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și celelalte structuri de ordine publică acționează constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate”, au transmis oficialii instituției.

Astfel de incidente, chiar dacă nu se confirmă ca reale, mobilizează forțele de ordine și sunt gestionate conform procedurilor, pentru a preveni orice risc la adresa comunității.