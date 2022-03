Am înțeles, băieți, nu trebuie să ne-o repetați de o mie de ori. Om fi fost noi prostiți la greu de UE, de NATO și de americani, dar chiar atât de bătuți în cap nu suntem. Pe bune. Am înțeles de la bun început, mai ales că voi (s)puneți mereu aceeași placă. Probabil că așa sună instrucțiunile de la Moscova. Și nu-i bine să le încalci, nu? OK, am înțeles și asta. Așa cum am înțeles când ne-ați spus foarte clar că rușii nu vor invada Ucraina. Și nici nu au invadat-o! Doar au decis să o elibereze. De naziști, de drogați și de klingorieni. Noi am înțeles, că am trăit-o și pe pielea noastră, când Armata Roșie a venit să ne elibereze în 1944 și ne-a rămas pe chelie hăăt, până în 1958. Alții, în schimb, nu vor nicidecum să înțeleagă. De exemplu, Odessa. Culmea, orașul cu adânci rădăcini rusești, orașul minunatelor întâlniri între Ostap Bender și Alexandr Ivanovici Koreiko refuză să fie eliberat, apărându-se cu disperare. Sigur, va fi eliberat cu forța, să nu credeți că nu am înțeles. Doar ne-ați explicat limpede. Ne-ați explicat și cum de ajung să se destrame familiile ucrainiene. Totul e din cauza tiranicului regim de la Kiev, care, impunând legea marțială, împiedică bărbații între 18 și 60 de ani- bunici, tați și frați- să părăsească țara. Că doar n-o fi din cauza blândului Kremlin care, odată declanșat războiul, a pus pe fugă femeile și copiii. Pardon, am uitat! Am uitat și doar ne-ați spus de atâtea ori că acesta nu este un război. Cum era placa? A, da: „așa-zisul război”. Ca variabilă, „conflict”. La un moment dat, probabil că veți prelua ad litteram limbajul oficial al Moscovei și îi veți da cu „operațiuni militare”. Am înțeles și cum e cu sancțiunile impuse Rusiei, că, deh, acolo vă doare și pe voi la portofel. Nașpa cu devalorizarea rublei! Deocamdată, nu ați reușit să ne faceți să înțelegem cum stă treaba cu amenințarea războiului nuclear. Aici e ceva mai greu. Tătucul Vladimir Putin a scăpat porumbelul (și poate că avea nevoie să o facă), iar ministerul de externe Serghei Lavrov i-a legat și un bilețel de picior pe care scrie fără echivoc că „dacă va exista un al treilea război mondial, el va fi nuclear, distructiv”. Nu prea știu pe unde veți scoate rubașca pentru că e greu de crezut că titanul gândirii universale, tovarășul Putin ar fi fost capabil de o asemenea grozăvie. Tocmai dumnealui, luminatul și iluminatul? Până la urmă, nu ar fi de mirare să ne spuneți că nu, nu Volodea cel mereu tânăr-neprihănit-și-de-pace-iubitor a aruncat-o pe aia cu „vine nuclearaaa”, ci Joe ventrilocul-boșorog-și-gata-oricând-de-război! Cred că, de la un punct încolo, am înțelege-o și pe asta. Dar știți ce nu înțelegem în ruptul capului, măi băieți? Dacă tot e partea asta de lume, de aici, din România și până la Atlantic într-atât de întunecată și de putredă, de ce nu vă cărați voi frumușel la Moscova, unde curge numai lapte și miere? Zău că ar fi mai bine pentru voi. Și poate că și pentru noi.

