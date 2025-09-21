Magie, muzică și tradiție, la startul noului an școlar al Palatului Copiilor Bacău

Sâmbătă, 20 septembrie, Piața Tricolorului din Bacău a prins viață odată cu deschiderea oficială a noului an școlar 2025–2026 la Palatul Copiilor Bacău. Evenimentul a adunat copii, părinți și profesori, într-o atmosferă plină de emoție, bucurie și culoare.

Manifestarea a debutat la ora 12:00 cu un program artistic susținut de elevii Cercului de Muzică Ușoară, coordonați de prof. Claudiu Filip, care au încântat publicul cu momente variate – de la colaje folclorice, la cântece pline de veselie. A urmat un moment special de magie, oferit de magicianul Augustin, în calitate de invitat special și de prezentator al evenimentului, care a captivat atât copiii, cât și adulții prezenți.

La 12:30 a avut loc prezentarea oficială a celor 19 cercuri și a cadrelor didactice coordonatoare, ocazie în care publicul a putut afla despre bogata ofertă educațională și creativă a Palatului Copiilor Bacău.

”Profesorii Palatului Copiilor Bacău sunt profesioniști în domeniile pe care le predau, nu facem doar activități, facem și educație, facem și disciplină, facem absolut tot ce îi trebuie unui copil în ziua de astăzi, pentru a-l alunga de la vicii, pentru a fi conștiincios, și la școală, lăsați-vă în baza noastră că veți vedea rezultate la nivel profesionist. Vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim pentru copiii înscriși, anul acesta s-au înscris aproape 2000 de copii, ăsta este un lucru mare! Să ne facem timp pentru copii este cel mai important timp! Vă mulțumim și felicitări încă o dată pentru copiii pe care-i aveți!”, a declarat pe scena evenimentului prof. antrenor Dorin Cruceanu, noul director al Palatului Copiilor Bacău.

La scurt timp după, a urcat pe scenă și un reprezentant al Primăriei Municipiului Bacău, un partener strategic al Palatului Copiilor, care a transmis celor prezenți un mesaj important la început de an școlar:

”Îi felicit pe domnul director Dorin Cruceanu și pe profesorii Palatului Copiilor Bacău, avem lângă noi pe unii dintre cei mai buni și mai răbdători profesori, cu cei mai importanți oameni din viața noastră: copiii! Ei ne fac viața mai frumoasă, ei ne umplu de culoare, de zâmbete, dar, în același timp, avem și o datorie față de ei, de copiii noștri: să-i ducem spre activități care să-i dezvolte, care să le lărgească această plajă a vieții, a experienței. Și la Palatul Copiilor Bacău ați văzut câte activități găsiți! Palatul Copiilor Bacău este un palat al unei copilării frumoase, dacă veți păși și dumneavoastră aici! Noi, cei de la Primăria Bacău, atunci când putem, ne implicăm, sprijinim, ne place foarte mult ceea ce fac și sunt convins că vor crește și vor face activități și mai interesante. Trecem printr-o perioadă în care nu ne mai permitem atât de multe activități extrașcolare pentru copii, dar la Palatul Copiilor trebuie să rețineți că este gratuit. Vom face în așa fel ca Palatul să devină acea instituție de bază pentru activitățile extrașcolare ale copiilor. Eu îi felicit din partea domnului primar, își cere scuze că nu a putut fi prezent, e plecat din țară, dar este cu sufletul alături de tot ce înseamnă activități pentru copii și pentru familii din Bacău. Succes, dragilor, să aveți un an cu reușite pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră”, a declarat Lucian Andrei, reprezentantul Primăriei și al primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Spectacolul a continuat cu un program artistic de muzică populară, coordonat de prof. Andreea Zodian, în care elevii au adus pe scenă autenticitatea folclorului românesc prin cântece și jocuri pline de energie. Următorul moment a fost Parada costumelor, coordonată de prof. Emma Grecia, de la Cercul de Artă textilă, care a adus culoare și originalitate în Piața Tricolorului. Evenimentul s-a încheiat cu o nouă serie de momente muzicale susținute de elevii Cercului de Muzică Ușoară, care au transmis publicului optimism și entuziasm pentru noul an școlar.

În timpul programului artistic de pe scenă, s-au făcut remarcate și cercurile de Judo, coordonate de prof. Constantin Manole și prof. Dorin Cruceanu, și Handbal, coordonate de prof. Sergiu Pleșuvu și prof. Rareș Păunică, care, cu ajutorul copiilor care frecventează aceste activități, au oferit, în Piața Tricolorului, un adevărat spectacol pentru oricine se oprea să observe.

Text: Tudor Mihail Pascu (clasa a IX-a), elev în grupa de performanță a Cercului de jurnalism al Palatului Copiilor Bacău

Foto credits: Mara – Ioana Lazăr (clasa a XI-a), elevă în grupa de performanță a Cercului de jurnalism al Palatului Copiilor Bacău