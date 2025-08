Magia nopții la Theaterstock: spectacolul care a aprins Bacăul

Bacău, 2/3 august 2015 — Piața din fața Prefecturii Bacău s-a transformat într-un adevărat teatru sub cerul liber, în cadrul Festivalului Internațional Theaterstock.

Zeci de siluete roșii, înalte și fantastice, parte a unui spectacol stradal de amploare, au captivat o mulțime de spectatori veniți să trăiască arta în stradă. Sub lumina felinarelor și a focului de scenă, în sunet de aplauze și apă țâșnind din fântânile urbane, atmosfera a devenit electrizantă.

Evenimentul a avut loc în noaptea de 2 spre 3 august, aducând în fața publicului o trupă de performance stradal cu elemente de circ, pirotehnie și instalație urbană. Spectacolul a fost parte din secțiunea Street Art Performance, una dintre cele mai spectaculoase ale festivalului.

Theaterstock International Arts Festival s-a desfășurat în perioada 1–16 august 2015 și a fost organizat de Teatrul Municipal „Bacovia”, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local. Timp de 16 zile, Bacăul a devenit scena unui adevărat maraton artistic: peste 130 de spectacole, trupe din 15 țări, 1.600 de artiști și 23 de spații transformate în scene. Cu o temă unificatoare – We Are One – festivalul a demonstrat că artele spectacolului pot uni comunități, redeschide spații urbane și oferi publicului experiențe culturale de neuitat.